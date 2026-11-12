Dự báo thời tiết ngày 13/11: Miền Trung giảm mưa, miền Bắc rét về đêm và sáng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/11/2026

Sáng 13/11, khi rãnh gió tây trên cao di chuyển dần sang phía Đông, mưa còn tập trung chính ở Đông Bắc Bộ. Từ chiều cùng ngày, mưa ở khu vực này giảm, mưa rào và dông còn xảy ra vài nơi ở Bắc Bộ, ban ngày trời nắng. Thời tiết miền Bắc còn rét về đêm và sáng.

Trong sáng 13/11, nhiều nơi ở miền Trung còn xảy ra mưa, đến chiều mưa lớn sẽ giảm. (Ảnh minh hoạ)

Tại miền Trung, những ngày qua, ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên mưa lớn liên tục xảy ra ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà. Nhiễu động gió đông đang hoạt động yếu dần nên diện mưa thu hẹp lại, chỉ còn tập trung ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trong sáng 13/11.

Từ chiều 13/11, mưa lớn sẽ giảm ở các khu vực trên.

Phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ chiều và đêm 13/11 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/11/2026

TP Hà Nội sáng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, khu Tây Bắc 20-22°C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 10°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó, TP Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, phía Bắc đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.