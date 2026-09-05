Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/9: Ngày nắng, đêm mưa rào

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội 5/9: Ngày nắng, đêm mưa rào

Hôm nay 5/9, cả nước diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 từ 7h30 đến 8h30. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khung giờ này, thời tiết tại các khu vực trên cả nước nhìn chung nắng nhẹ, trời tạnh ráo, khá thuận lợi cho lễ khai giảng. Một số nơi chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay 5/9, có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34°C.

Ngày 5/9, Hà Nội trời nắng, thuận lợi cho lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 5/9/2026

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, riêng khu Tây Bắc 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, phía Nam có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.