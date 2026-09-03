(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 3/9: Ngày nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 03/9, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo từ ngày 04/9 nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay 3/9, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nơi cao hơn 36°C, tập trung trong khoảng 12-16h. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27°C.

Ngày 3/9, Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36°C. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Dự báo thời tiết ngày 3/9/2026 các vùng trên cả nước

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.