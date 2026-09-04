(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 4/9: Ngày nắng, đêm không mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 03/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C như Bắc Mê (Tuyên Quang) 37,9°C; Láng (Hà Nội) 36,7°C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36,7°C; Huế (TP. Huế) 37,0°C; Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) 36,8°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,7°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.Thời gian có nhiệt độ ≥35°C kéo dài 12-16 giờ.

Ngày 4/9, Hà Nội có nắng, có nơi nắng nóng. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/9 có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36°C.

Dự báo ngày khai giảng 5/9, Hà Nội trời nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/9 trên cả nước

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C; có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 °C, có nơi trên 34°C.