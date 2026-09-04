Nhiều nơi nóng kỷ lục hơn 39°C, mưa vượt lịch sử trong tháng 8

(VTC News) -

Những ngày đầu tháng 8, khi thời tiết vừa lập Thu, miền Bắc đón 2 đợt nắng nóng trên diện rộng, kéo dài từ 8-13/8 và từ 15-17/8. Nhiệt độ cao nhất quan trắc được trong lều khí tượng phổ biến 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Tại Trung Bộ cũng ghi nhận 3 đợt nắng nóng diện rộng trong tháng 8, xảy ra vào các ngày 2-4/8, 9-18/8, 21-29/8. Trong đó, 2 đợt nắng nóng đầu tập trung chủ yếu ở duyên hải Nam Trung Bộ. Hầu hết các đợt nắng nóng xảy ra với nhiệt độ cao nhất dao động 35,5-37,5°C, có nơi cao hơn.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng này, một số trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Miền Bắc ghi nhận nhiều ngày nắng nóng gay gắt trong tháng 8. (Ảnh minh hoạ)

Bắc Mê (Tuyên Quang) ngày 13/8 ghi nhận nhiệt độ 40°C, vượt mức 39,5°C trong ngày 5/8/2021; ngày 27/8, tại trạm Cam Ranh (Khánh Hoà) nhiệt độ lên tới 40,3°C, cao hơn ngưỡng 39°C trong ngày 3/6/2021; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ 30,1°C trong ngày 12/8 vượt lịch sử 29,6°C trong ngày 5/8/2021...

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhiệt độ trung bình trong tháng 8 trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1°C, trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1-2°C, có nơi cao hơn.

Cũng trong tháng này, 33 trạm khí tượng ghi nhận được nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ, trong đó tập trung nhiều ở duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 8/2026 tại Bắc Mê (Tuyên Quang) 29,9°C, cao hơn mức nhiệt độ trung bình 28,5 trong tháng 8/2021; Cam Ranh (Khánh Hoà) 31,7°C, cao hơn mức trung bình 30,5°C trong tháng 8/2024; tại trạm Ba Tơ (Quảng Ngãi) ghi nhận mức nhiệt trung bình tháng 8/2026 là 30,5°C, cao hơn ngưỡng trung bình 29,6°C trong tháng 8/2021...

Không chỉ ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ trong tháng 8, một số trạm khí tượng cũng quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Theo đó, tại Bắc Bộ xuất hiện 2 đợt mưa từ 27/7-8/8 và từ 17-28/8. Trong đó, ngày 19-24/8, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, khu vực xuất hiện mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 130-330mm, có nơi cao hơn 500mm như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 734mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 731mm.

Trung Bộ cũng xảy ra 5 đợt mưa diện rộng trong các ngày 28/7-9/8, 14-16/8, 18-21/8, 24-25/8 và từ 30-31/8, các đợt mưa hầu hết tập trung nhiều ở phía Bắc khu vực.

Đáng lưu ý tại các tỉnh Thanh Hóa - TP Huế xuất hiện 2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng vào các ngày 19-21/8 và ngày 24-25/8, tổng lượng mưa các đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

13 trạm khí tượng trên cả nước có tổng lượng mưa tháng 8 vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 939mm, vượt lịch sử 782,4mm trong tháng 8/2021; Đình Lập (Lạng Sơn) 878,4mm vượt lịch sử 661,8mm từ 58 năm trước (năm 1968); Bãi Cháy (Quảng Ninh) 992,1mm vượt lịch sử 894,2mm của năm 1972; Chí Linh (Hải Phòng) 614,1mm, vượt lịch sử 499,4mm năm 2016; Khe Sanh (Quảng Trị) 757,8, vượt lịch sử 661,5mm năm 1978...

Nhận định thời tiết trong tháng 9, cơ quan khí tượng cho hay, nắng nóng tại Trung Bộ xu hướng giảm dần, trong đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có thể xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1°C.

Trong tháng 9, mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn 20-40%, Nam Bộ thấp hơn 5-15%, cao nguyên Trung Bộ cao hơn 10-20%, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ.

Cũng trong tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam khả năng tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam 1,2 cơn).