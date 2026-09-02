Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trong ngày khai giảng năm học 2026-2027

(VTC News) -

Ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi. Trong các ngày 4-5/9, các tỉnh/thành miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, chiều tối và tối ngày 5/9 xuất hiện mưa rào và dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông.

Cụ thể, ngày 4-5/9, thời tiết miền Bắc phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Hầu khắp các khu vực trên cả nước đón nắng trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh minh hoạ: Trường Tiểu học Thành Công B, Hà Nội)

Tại Trung Bộ, từ 4-5/9 cũng đón nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối 5/9, Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cũng trong 2 ngày này, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 20-23°C, Nam Bộ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ 26-30°C, Nam Bộ 30-34°C.

Thời tiết Hà Nội trong ngày 4-5/9 cũng phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cơ quan khí cũng đưa ra nhận định thời tiết một số địa phương trên cả nước trong hai ngày 4-5/9. Cụ thể: