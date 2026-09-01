(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 1/9: Ngày nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/9, thời tiết Hà Nội có mây, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37°C.

Người dân và du khách có kế hoạch di chuyển, tham quan trong ngày 1/9 nên chuẩn bị các vật dụng chống nắng như ô, mũ, nón, kính râm và bổ sung nước uống thường xuyên. Đồng thời, du khách nên hạn chế di chuyển hoặc hoạt động liên tục dưới trời nắng trong thời gian dài.

Hôm nay 1/9, Hà Nội ngày nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tin bão trên biển Đông - cơn bão số 5

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.

Hồi 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo đến 4h ngày 2/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4h ngày 3/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4h ngày 4/9, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Lúc này, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/9

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C; riêng khu vực Tây Bắc 31-34°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, phía Bắc có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 °C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.