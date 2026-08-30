Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/8: Ngày nắng, đêm mưa vừa

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 30/8: Ngày nắng, đêm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 30/8 chủ yếu có nắng vào ban ngày. Đêm có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây bắc cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 25 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35°C.

Hôm nay 30/8, Hà Nội ban ngày trời nắng. (Ảnh minh họa: QĐND)

Dự báo từ ngày 01 - 02/9 tại Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35°C, riêng 31/8 từ 29 - 32°C.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (30/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/8 đến 03 giờ ngày 30/8 có nơi trên 70mm như trạm: Thành Hưng (Thanh Hóa) 108mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 73,6mm, Ia Nan 1 (Gia Lai) 78,8mm...

Dự báo ngày và đêm 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ ngày 31/8 đến ngày 01/9, ở khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Mưa to có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 30/8 trên cả nước

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C, riêng khu Tây Bắc 28 - 31°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34°C, riêng phía Nam có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 27 - 30°C; phía Nam 25 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33°C, có nơi trên 33°C