(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Thành phố Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trên đất liền, ngày và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18°C.

Nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất 15-17°C. (Ảnh minh họa)

Nhiệt độ tại Hà Nội hôm nay 20/11 thấp nhất 15-17°C, cao nhất trong khoảng 19-21°C. Trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3.

Trong khi đó, từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/11/2026

TP Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, riêng khu Tây Bắc 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C; phía Nam có nơi trên 21°C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 19-22°C; phía Nam 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.