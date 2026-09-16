(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 16/9: Tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (16/9), khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/9 đến 3h ngày 16/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Ninh Bình 130,7mm, Bình Sơn (Phú Thọ) 113mm, Thanh Tân (Thanh Hóa) 138mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 173,4mm...

Dự báo từ 16/9 đến 17/9, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 16/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng trong ngày 15/9. (Ảnh: Minh Đức)

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm 16/9, tiếp tục có mưa to đến rất to và có nơi có dông với lượng mưa cục bộ trên 180mm. Nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ, với mức cao nhất 27-29°C. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo từ đêm 17/9 mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/9 các khu vực trên cả nước

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa,mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.