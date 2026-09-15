(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 15/9: Mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn đang tập trung tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đêm qua và sáng sớm nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai và Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Hải Phòng, Hưng Yên, TP Hà Nội, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/9 đến 3h ngày 15/9 cục bộ có nơi trên 100mm, như: Ân Thi (Hưng Yên) 124,0mm, Lũng Vân (Phú Thọ) 113,0mm, Tứ Kỳ (Hải Phòng) 110,6mm, Tân Thành 1 (Thanh Hóa) 110,0mm...

Dự báo thời tiết Hà Nội, trong ngày 15/9, lượng mưa được dự báo phổ biến 100-250mm, phía Nam thành phố có nơi trên 250mm.

Ngày 15/9, Hà Nội có mưa rất to. (Ảnh: Viên Minh)

Cơ quan khí tượng cho biết, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu còn tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã: Việt Hưng, Long Biên, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Đại Thanh, Quang Minh, Tiến Thắng, Mê Linh, Phúc Thọ, Hát Môn, Ô Diên, An Khánh, Dương Nội, Kiều Phú, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Thanh Oai, Bình Minh, Dân Hòa, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn.

Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường, xã nói trên, sau đó khả năng ảnh hưởng đến các phường, xã lân cận khác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị, nhất là tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và tối 15/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1; riêng khu vực phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa: cấp 2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 15/9:

TP Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to và dông; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam (Nam Quảng Trị và TP Huế) có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.