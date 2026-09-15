Dự báo thời tiết ngày 15/9: Miền Bắc mưa to đến rất to và dông, nguy cơ ngập úng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/9/2026

Từ nay đến ngày 16/9, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa tiếp tục hứng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ trên 450mm. Đây cũng là khu vực tâm mưa trong đợt này.

Mưa to đến rất to và dông cũng bao trùm phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An trong thời kỳ dự báo, mặc dù lượng mưa thấp hơn khu vực trên, dao động 100-200mm, có nơi trên 300mm nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngày 15/9, miền Bắc tiếp tục hứng mưa to đến rất to và dông. (Ảnh minh hoạ)

Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 16/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày 15/9, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Mưa rào và dông vài nơi cũng là thời tiết chủ đạo ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 15/9, trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/9/2026

TP Hà Nội mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Đông Bắc Bộ đồng bằng mưa to đến rất to, trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Các nơi khác mưa rào và rải rác dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa to đến rất to và dông, trong đó, Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.