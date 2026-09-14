Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa rất lớn, có nơi trên 500mm

(VTC News) -

Đêm qua và sáng sớm nay (14/9), đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Tỉnh Ninh Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị cũng hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/9 đến 8h ngày 14/9 có nơi trên 160mm như các trạm Xuân Thủy (Ninh Bình) 166 mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 188mm, Hóa Thanh (Quảng Trị) 232,2mm…

Từ hôm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ)

Từ hôm nay đến 16/9, tâm mưa dịch chuyển ra Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, tổng lượng mưa ở nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An dao động 180-350mm, cục bộ trên 500mm; trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Phú Thọ và Hà Tĩnh, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ 14/9 đến đêm 15/9, nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-180mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều 14/9 đến đêm 15/9, trung du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày 16/9, mưa vừa, mưa to và dông còn xảy ra tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An là cấp 2.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đặc biệt, trong 6 giờ tới, hàng loạt xã, phường thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ khi mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Thanh Hóa: Thanh Kỳ, Công Chính, Mậu Lâm, Tân Thành, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Bình, Yên Thọ, Biện Thượng, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hà Long, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Kim Tân, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiết Ống, Thượng Ninh, Thường Xuân, Tống Sơn, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng.

Nghệ An: Mường Chọng, Bích Hào, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Minh Hợp, Môn Sơn, Nghĩa Hưng, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đông Hiếu, Giai Xuân, Mậu Thạch, Mường Ham, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân An, Tân Phú, Thuần Trung, Tiên Đồng, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Xuân.

Hà Tĩnh: Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Kim 1, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tùng Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Hồng, Tứ Mỹ.

Quảng Trị: Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Dân Hóa, Đồng Lê, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Phong Nha, Phú Trạch, Tân Thành, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn, Bắc Trạch, Đông Trạch, Hải Lăng, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Khe Sanh, Kim Ngân, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Gianh, Tân Lập, Trung Thuần, Trường Sơn, A Dơi, Ba Lòng, Cồn Tiên, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Nam Hải Lăng, phường Đồng Sơn, phường Quảng Trị, Quảng Ninh, Thượng Trạch, Trường Ninh, Trường Phú.

TP Huế: A Lưới 1, A Lưới 5, phường Phong Điền, A Lưới 2, phường Phong Thái, A Lưới 3, A Lưới 4, Bình Điền, Nam Đông, phường Hương Trà.