(VTC News) -

Thời tiết TP.HCM hôm nay 15/9: Mưa rào và dông

Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh:

Tỉnh Đồng Tháp: xã Tân Phú Đông, xã Gò Công Đông, xã Tân Hòa, xã Long Bình, xã Tân Điền, xã Vĩnh Bình, xã Gò Công, xã Phú Thành, phường Long Thuận, xã Gia Thuận, xã Đồng Sơn, phường Sơn Qui, xã Tân Đông, phường Bình Xuân.

Tỉnh Tây Ninh: xã Thuận Mỹ, xã Cần Đước, xã Tân Lân, xã Vàm Cỏ, xã Long Hựu, xã Vĩnh Công, xã Tầm Vu, Phường Tân An, xã Tân Trụ, xã Tân Tập, phường Khánh Hậu, phường Long An, xã Phước Vĩnh Tây, xã Mỹ An, xã Nhựt Tảo, xã Mỹ Lệ, xã Mỹ Lộc, xã Thủ Thừa, xã Long Cang, xã Mỹ Thạnh, xã Tân Long, xã Đức Huệ, xã Bến Cầu, Phường An Tịnh, xã Phước Thạnh, xã Thạnh Đức.

Tỉnh Đồng Nai: xã Đại Phước, xã Nhơn Trạch.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông và sét tại các khu vực trên, sau đó lan sang những khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 10 - 40 mm, có những nơi đạt trên 50 mm.

Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 - 8 (tương đương 8 - 21m/s); nguy cơ mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Ngày 15/9, TP.HCM tiếp tục có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại TP.HCM hôm nay 15/9 có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Đáng lưu ý, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, trong thời gian từ 17 đến 22/9, mưa lớn khả năng xảy ra tại TP.HCM. Mưa lớn có thể gây ngập lụt, ách tắc giao thông, ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt và cây trồng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 15/9:

TP Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to và dông; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam (Nam Quảng Trị và TP Huế) có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.