Dự báo thời tiết 30/8: Nhiều nơi trên cả nước hứng mưa, đề phòng ngập úng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/8/2026

Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 30/8), Bắc Bộ ban ngày trời nắng. Từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn mưa vừa, mưa to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 130mm.

Ngày 30/8, nhiều nơi trên cả nước có mưa. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, ngày 30/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Từ 31/8 đến 1/9, Thanh Hóa đến TP Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cũng trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 30/8), TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Từ 31/8, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ kết thúc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/8/2026

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đồng bằng và Phú Thọ đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to, phía Nam mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.