(VTC News) -

Thời tiết Đà Nẵng dịp 2/9: Xuất hiện nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 29/8, khu vực từ Thành phố Huế đến Thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 37°C, có nơi trên 37°C như các trạm: Đà Nẵng 37,3°C, Quảng Ngãi 37,6°C, Cam Ranh (Khánh Hòa) 39,6°C.

Dự báo ngày 30/8, khu vực Thành phố Đà Nẵng có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Từ ngày 31/8, nắng nóng có khả năng chấm dứt, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm dần còn phổ biến 33 - 35°C, vùng núi 31 - 33°C.

Ngày 30/8, khu vực Thành phố Đà Nẵng có nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Ngày 1/9, thời tiết các khu vực tại Đà Nẵng chủ yếu ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Vùng núi phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34°C.

Ngày 2/9, thời tiết Đà Nẵng tiếp tục duy trì ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34°C.

Thời tiết một số khu vực khác dịp 2/9

Khu vực Bắc Bộ

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 29/8 đến ngày 30/8, khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Từ đêm 30 - 31/8, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 1 - 2/9 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C.Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31 - 34°C, có nơi trên 34°C; riêng ngày 31/8 từ 29 - 32°C.

Khu vực Trung Bộ

Từ đêm 29 - 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 35°C, riêng khu vực Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa 34 - 37°C, có nơi trên 38°C.

Từ ngày 31/8 - 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, từ ngày 2/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30 - 34°C; phía Nam 32 - 35°C, có nơi trên 35°C

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.Nhiệt độ thấp nhất: cao nguyên Trung Bộ 21 - 24°C; Nam Bộ 24 - 27°C.

Nhiệt độ cao nhất: cao nguyên Trung Bộ 27 - 30°C; Nam Bộ 31 - 34°C.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 29/8 đến ngày 30/8, khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Từ đêm 30/8 - 31/8 khả năng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 1 - 2/9 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35°C, riêng 31/8 từ 29 - 32°C.