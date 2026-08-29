Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/8: Mưa to cục bộ

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 29/8: Mưa rào và rải rác có dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 29/8 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay 29/8, Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh: Công Minh)

Nhiệt độ giảm mạnh, trời dịu mát với mức cao nhất khoảng 30 - 32°C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26°C.

Từ đêm 30/8 đến đêm 31/8, thành phố Hà Nội khả năng mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 1-2/9, Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/8 đến 03 giờ ngày 29/8 có nơi trên 70mm như trạm Minh Ngọc (Tuyên Quang) 106,0mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) 104,4mm, Thủy điện Sê San 3A (Gia Lai) 73,2mm.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 29/8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Chiều và đêm 29/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2026 các vùng trên cả nước

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31 - 34°C; phía Nam 34 - 36°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29°C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33°C.