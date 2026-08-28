Tin mới nhất thời tiết cả nước 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại Bắc Bộ, từ 29-31/8, trời mưa nhiều nhưng chủ yếu là những trận mưa dông gián đoạn đan xen cùng nắng nhẹ trong ngày.

Ngày 1-2/9, thời tiết ổn định hơn, mưa giảm, thời tiết chủ đạo là nắng, nhiệt độ ban ngày dao động 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Ngày Quốc khánh 2/9, miền Bắc giảm mưa, ban ngày trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Ở Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh), tình trạng mưa nhiều sẽ kéo dài trong 4 ngày đầu kỳ nghỉ lễ (29/8-1/9) nhưng cũng là những cơn mưa ngắt quãng. Từ 2/9, mưa ở khu vực này giảm.

Quảng Trị, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ là khu vực có thời tiết ổn định nhất trong kỳ nghỉ lễ. Thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Trong đó, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong hai ngày 29-30/8 còn xảy ra tình trạng nắng nóng, nền nhiệt phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Cũng trong kỳ nghỉ lễ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày trời có nắng. Chiều tối và tối sẽ là khoảng thời gian hay xảy ra mưa dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 29/8, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHFM)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa rào và dông còn duy trì ở Hà Nội trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 30/8). Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức 34°C, thấp nhất phổ biến 27°C.

Trong hai ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ (31/8-1/9), khu vực này còn xuất hiện mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm về ngưỡng 30-32°C, thấp nhất 24-25°C.

Ngày Quốc khánh 2/9, thời tiết Hà Nội ổn định hơn, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, nhiệt độ thấp nhất 24°C.

Hình thái thời tiết có mây, không mưa còn duy trì ở Hà Nội trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 3-6/9) với nhiệt độ cao nhất dao động 31-32°C, thấp nhất 34°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.