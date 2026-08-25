Bão số 4 hiếm gặp, quỹ đạo thắt nút trên Vịnh Bắc Bộ

(VTC News) -

Chiều nay (25/8), bão số 4 Narra suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, đổ bộ khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bão số 4 Narra có quỹ đạo và diễn biến bất thường trên Vịnh Bắc Bộ, với tốc độ di chuyển rất chậm, trung bình chỉ khoảng 3-5 km/giờ, đồng thời thay đổi hướng nhiều lần.

Bão số 4 tồn tại lâu trên Vịnh Bắc Bộ, hoàn lưu gây mưa kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ. (Nguồn: NCHMF)

“Thay vì nhanh chóng di chuyển vào đất liền hoặc suy yếu khi tiến vào khu vực Vịnh Bắc Bộ như thường gặp ở nhiều trường hợp, bão số 4 có xu hướng di chuyển vòng, đổi hướng và có thời điểm dịch chuyển trở lại về phía ngoài Vịnh.

Đặc điểm đáng chú ý của bão số 4 là thời gian hệ thống duy trì ảnh hưởng trên khu vực Vịnh Bắc Bộ tương đối dài”, cơ quan khí tượng nhận định.

Bão hình thành và di chuyển trên Vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/8, duy trì hoàn lưu mạnh trong nhiều ngày và có thời điểm đạt cường độ khoảng cấp 8-9, giật cấp 11 và xoay vần trên vùng biển này đến 5-6 ngày.

Quỹ đạo phức tạp, tốc độ di chuyển chậm và thời gian tồn tại kéo dài khiến tổng thời gian hoàn lưu bão tác động đến Vịnh Bắc Bộ và đất liền kéo dài hơn đáng kể so với bình thường.

Về mặt khí tượng, diễn biến này liên quan đến môi trường dẫn đường yếu và phức tạp trong khu vực. Bão hoạt động trong khu vực dải hội tụ nhiệt đới, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn không tạo thành một hướng di chuyển ổn định. Đồng thời, bão chịu tác động tổng hợp của các hệ thống khí quyển xung quanh và các quá trình động lực nội tại của xoáy. Khi các tác động này thay đổi theo thời gian, hướng và tốc độ di chuyển của bão cũng thay đổi, tạo nên quỹ đạo cong, vòng hoặc có những đoạn thay đổi hướng mạnh.

Thông thường, thời gian một cơn bão vượt qua hoặc tồn tại trên không gian hẹp của Vịnh Bắc Bộ chỉ kéo dài khoảng 1-2 ngày trước khi cập bờ, thậm chí có cơn chỉ khoảng 12 giờ. Bão Narra duy trì cấu trúc bão suốt nhiều ngày liên tiếp trên Vịnh là hiện tượng rất hiếm thấy.

Trong quá khứ đã xuất hiện một số cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có quỹ đạo phức tạp, chuyển hướng và thắt nút nhiều lần trong tháng 8. Tuy nhiên, cơn bão số 4 năm 2026 có quỹ đạo thắt nút trên Vịnh Bắc Bộ.

Nếu xét các tháng khác, cụ thể tháng 7, từng có cơn bão tồn tại lâu trên Vịnh Bắc Bộ như cơn bão số 5 (Amy) năm 1994, tồn tại 4 ngày trên Vịnh Bắc Bộ (27-30/7/1994).

“Chính do sự tồn tại lâu trên Vịnh Bắc Bộ nên hoàn lưu bão số 4 Narra gây mưa kéo dài nhiều ngày, lũ đã xuất hiện trên các sông Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ những ngày qua”, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin.