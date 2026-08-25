3 năm liền chạy lũ, hơn nửa tỷ đồng của tiệm bánh mì chìm theo dòng nước

(VTC News) -

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Ngày 25/8, nước lũ ở xã Thất Khê (Lạng Sơn) bắt đầu rút nhưng trong xưởng bánh mì của anh Nguyễn Văn Thiệu bùn đất vẫn phủ kín từ nền nhà đến các máy móc. Những bao bột mì, nguyên phụ liệu làm bánh ngâm lâu trong nước đã hư hỏng, bốc mùi. Nhiều thiết bị nặng hàng tạ nằm im lìm giữa lớp bùn đặc quánh.

Đây đã là mùa lũ thứ 3 liên tiếp gia đình anh Thiệu phải đối mặt.

Sau lũ, bùn đất phủ kín xưởng làm bánh mì của vợ chồng anh Thiệu.

“10 năm ở đây thì 3 năm liên tiếp phải chạy lụt. Năm 2024 là trận lũ lớn đầu tiên sau rất nhiều năm, lúc này gia đình chưa có kinh nghiệm nên gần như mất trắng khoảng 200 triệu đồng”, anh Thiệu kể.

Anh Thiệu cho biết, sau trận lũ năm 2024, gia đình bắt đầu rút kinh nghiệm, chủ động tính toán phương án bảo vệ tài sản. Năm 2025, nước ngập thấp hơn nên thiệt hại không quá nặng. Nhưng cũng chính điều đó khiến gia đình anh chủ quan khi bước vào mùa mưa lũ năm nay.

“Năm nay chúng tôi đã kê toàn bộ đồ đạc lên cao khoảng 2m. Ai cũng nghĩ như thế là an toàn, nhưng không ngờ nước lũ lại dâng cao ngập quá 2m. Máy móc, nguyên liệu, hàng hóa cứ thế chìm hết”, anh Thiệu nói.

Những cỗ máy, chiếc tủ cồng kềnh, nặng nề khiến vợ chồng anh không thể chuyển khi nước lũ dâng nhanh. Hàng hóa và nguyên phụ liệu cũng không kịp sơ tán. Chỉ một chiếc lò và một tủ lạnh được gia đình đưa lên vị trí cao trước khi nước tràn vào. Còn lại, phần lớn tài sản bị ngâm trong nước.

“Lúc nước bắt đầu rút, hai vợ chồng tôi phải lội trong nước ngập tới ngực để đẩy từng bao nguyên liệu hỏng, từng đống rác ra ngoài. Trời tối, mất điện, nhìn cả xưởng bánh mì tan hoang mà không biết phải bắt đầu từ đâu”, anh Thiệu nghẹn ngào.

Xưởng bánh mì tan hoang sau trận lũ.

Trận lũ năm nay, gia đình anh Thiệu ước tính thiệt hại gần 200 triệu đồng. Tính tổng cộng từ năm 2024 đến nay, số tiền mất mát đã lên tới khoảng 500-600 triệu đồng.

“Làm ăn 10 năm mới gây dựng được từng ấy, nhưng 3 năm lũ liên tiếp là vốn liếng gần như bị cuốn đi hết. Bây giờ muốn làm lại thì chắc chắn phải vay thêm khoảng 150-200 triệu đồng để sửa máy móc, mua nguyên liệu, duy trì xưởng”, anh Thiệu nói.

Cách xưởng bánh mì của anh Thiệu không xa, cửa hàng văn phòng phẩm của chị Hoàng Thị Huyên vẫn đang ngổn ngang sau lũ. Bùn phủ kín nền nhà, nhiều kệ hàng bị nước làm hư hỏng. Điều khiến chị Huyên xót xa nhất là trận lũ xảy ra đúng thời điểm chuẩn bị năm học mới - mùa kinh doanh quan trọng nhất trong năm. Trước đó, cửa hàng đã nhập về lượng lớn sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập.

Gia đình chị Huyên bắt tay dọn dẹp ngay sau khi lũ rút để vớt vát hàng hóa.

Dù đã chủ động gom dọn từ chiều hôm trước, nhưng nước lên nhanh trong đêm khiến gia đình không kịp di chuyển hết hàng hóa.

“Cả 3 năm nhà tôi đều bị ngập, nhưng năm nay thiệt hại nặng nhất. Đúng lúc nhập nhiều hàng chuẩn bị năm học mới nên sách vở, đồ dùng học sinh bị ngấm nước, ngấm bùn rất nhiều”, chị Huyên nói.

“Giờ chỉ biết vớt vát được cái gì thì giữ. Cái nào hỏng thì bỏ”, chị Huyên ngậm ngùi.

Anh Lăng Ngọc Tân, tiểu thương kinh doanh hàng tổng hợp và đồ gia dụng, cho rằng trận ngập năm nay là nặng nề nhất trong vòng 3 năm qua.

Anh Lăng Ngọc Tân chỉ mức nước lũ dâng cao tới 3m.

Nhiều mặt hàng trong cửa hàng của anh bị ngâm trong nước suốt thời gian dài. Theo anh Tân, nước lũ không chỉ dâng cao mà rút rất chậm, khiến việc cứu hàng hóa gần như không thể.

“Năm nay đỉnh lũ cao nhất trong 3 năm, thậm chí cao hơn trận lũ năm 2024. Nước ngâm cả khu phố hơn 24 giờ, hàng nào không kịp đưa đi thì gần như hư hỏng hết”, anh Tân nói.

Vợ chồng anh Thiệu gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vì mất điện và thiếu nước sạch.

Sau 3 năm chứng kiến hơn nửa tỷ đồng tích cóp chìm theo dòng nước dữ, điều ám ảnh nhất với anh Thiệu và người dân Thất Khê không chỉ là những đêm thức trắng chạy lụt, mà là nỗi âu lo mỗi khi mùa mưa bão quay về. Khi mưa lũ đi qua, họ lại phải gạt đi lớp bùn lầy để bắt đầu lại cuộc mưu sinh.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Chu Tuấn Doanh, Chủ tịch UBND xã Thất Khê, cho biết bão số 4 gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng khoảng 1.250 hộ dân, làm ngập 300 ha lúa, tổng thiệt hại ước tính 21 tỷ đồng.

Sau khi nước rút, địa phương được các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, đồng thời huy động khoảng 2.000 dân quân và người dân dọn vệ sinh, rửa đường, phun khử khuẩn để phòng dịch bệnh.

Đến nay, nước đã rút khoảng 1m, các hộ dân không còn bị cô lập và đang khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, dự kiến đến khoảng 18h cùng ngày, nước sẽ rút hết hoàn toàn tại các khu vực bị ảnh hưởng.