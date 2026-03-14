Đột quỵ âm thầm tấn công người trẻ

Bệnh nhân nam N.T.H. (30 tuổi, ngụ TP.HCM), làm nghề tự do được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng huyết áp tăng cao, buồn nôn, đau đầu dữ dội.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não kèm tràn máu vào não thất. Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị kiểm soát huyết áp tích cực nhằm ngăn chặn tình trạng chảy máu tiến triển, đồng thời giảm đau và thực hiện các xét nghiệm tầm soát nguyên nhân.

Người nhà bệnh nhân cho biết, vì công việc chưa ổn định nên anh H thường xuyên căng thẳng, thức khuya và hút nhiều thuốc lá. Theo bác sĩ, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh nhân đột quỵ ở độ tuổi rất trẻ.

Sau 12 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, huyết áp được kiểm soát tốt, không ghi nhận di chứng thần kinh và hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện.

Trường hợp khác là bệnh nhân L.P.Q.K. (41 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, kèm tê yếu tay chân bên phải, méo miệng.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu do đột quỵ có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ.

Kết quả chụp CT scan não cho thấy xuất huyết não bán cầu trái. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng truyền thuốc hạ áp, giảm đau, kết hợp dinh dưỡng thần kinh và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Sau 6 ngày điều trị, huyết áp ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, vận động cải thiện rõ rệt, có thể đi lại với sự hỗ trợ của người nhà. Bệnh nhân được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú và được hẹn tái khám định kỳ để kiểm soát huyết áp lâu dài.

Báo động đột quỵ ngày càng trẻ hóa

BS CK2. Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, số bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu do đột quỵ ngày có xu hướng gia tăng. Riêng tại khoa chuyên điều trị đột quỵ của bệnh viện, năm vừa qua ghi nhận khoảng 1.000 trường hợp, trong khi những năm trước con số này dao động khoảng 800–900 ca. Như vậy, số ca bệnh đã tăng khoảng 10% so với trước.

“Điều đáng lưu ý là đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Trước đây, đột quỵ là căn bệnh thường được biết đến ở người tuổi trung niên, còn bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đột quỵ, thậm chí ở độ tuổi 20 -30. Riêng tại Khoa Nội thần kinh, số bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi chiếm khoảng ¼. Đây thực sự là thực trạng đáng báo động”, BS Nga nói.

Theo bác sĩ, sự trẻ hóa của bệnh đột quỵ liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự thay đổi về lối sống khi quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh. Nhịp sống ở đô thị thường đi kèm áp lực công việc cao, căng thẳng kéo dài và môi trường sống nhiều ô nhiễm. Stress và ô nhiễm môi trường hiện được xem là những yếu tố nguy cơ mới góp phần làm gia tăng các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống và sinh hoạt của người trẻ hiện nay cũng có nhiều thay đổi theo hướng bất lợi cho sức khỏe. Việc sử dụng thường xuyên thức ăn chế biến sẵn, đồ ăn ngoài hàng quán khiến lượng muối tiêu thụ mỗi ngày vượt quá nhu cầu của cơ thể. Lượng muối cao là một yếu tố quan trọng dẫn đến tăng huyết áp.

Ngoài ra, tình trạng thiếu ngủ, ngủ muộn, áp lực công việc kéo dài, ít vận động cũng góp phần làm gia tăng các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.

Một số thói quen không lành mạnh khác như hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên hoặc sử dụng các chất kích thích cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ ở người trẻ.

BS CK2. Nguyễn Thị Phương Nga cho biết: "Trong thực tế điều trị, các bác sĩ nhận thấy phần lớn bệnh nhân trẻ nhập viện vì đột quỵ đều có liên quan đến tăng huyết áp. Nhiều trường hợp trước đó chưa từng được phát hiện hoặc chưa theo dõi điều trị thường xuyên. Điều này cho thấy, nhiều người trẻ chủ quan với sức khoẻ của mình".

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt từ sau 30 tuổi, nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, từ đó có biện pháp kiểm soát kịp thời, giảm nguy cơ đột quỵ.

Mỗi người nên hạn chế lượng muối trong bữa ăn hằng ngày, tránh các món ăn quá mặn hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, cần giảm lượng đường và hạn chế sử dụng mỡ động vật nhằm giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp.

Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E để hỗ trợ bảo vệ thành mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, mỗi người nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Những hình thức vận động đơn giản như đi bộ, chạy bộ, yoga hoặc bơi lội có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu,

Việc kiểm soát căng thẳng, giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya cũng rất cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, người dân nên tránh tắm khuya hoặc để cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến huyết áp và tuần hoàn máu, làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ.