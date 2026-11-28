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Thủ tướng đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác CLMV trong giai đoạn mới Hội nghị CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 5 phương châm lớn nhằm thúc đẩy hợp tác bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 Việt Nam chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, góp phần thúc đẩy hoạt động của hiệp định, tăng cường kết nối doanh nghiệp và định hình các định hướng hợp tác mới.

CLMV-12 và ACMECS-11 ưu tiên kết nối chiến lược ở tiểu vùng Mekong Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 thành công tốt đẹp, thống nhất định hướng hợp tác và phát huy vai trò các cơ chế trong khu vực Mekong.

Tổng thư ký ASEAN: Hội nghị CLMV 12 cho thấy cách tiếp cận đổi mới của Việt Nam Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị CLMV 12 do Việt Nam chủ trì, mở rộng hợp tác và kết nối giữa các quốc gia trong khu vực.

Iran tuyên bố toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz Iran hôm 28/11 tuyên bố hải quân nước này vẫn đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.