Việt Cường(Nguồn: VOV)
Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thu-tuong-campuchia-hun-manet-post1354058.vov
Hội nghị CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 5 phương châm lớn nhằm thúc đẩy hợp tác bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
Việt Nam chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, góp phần thúc đẩy hoạt động của hiệp định, tăng cường kết nối doanh nghiệp và định hình các định hướng hợp tác mới.
Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 thành công tốt đẹp, thống nhất định hướng hợp tác và phát huy vai trò các cơ chế trong khu vực Mekong.
Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị CLMV 12 do Việt Nam chủ trì, mở rộng hợp tác và kết nối giữa các quốc gia trong khu vực.
Iran hôm 28/11 tuyên bố hải quân nước này vẫn đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.
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