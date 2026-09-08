U20 Việt Nam xuống hạng, VFF cân nhắc điều chuyển HLV Yutaka Ikeuchi

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, các bộ phận chuyên môn của VFF sẽ đánh giá toàn bộ quá trình làm việc của ông Yutaka Ikeuchi trong giai đoạn vừa qua. U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật Bản không có thành tích tốt trong năm 2026.

Ông Yutaka Ikeuchi và học trò nhận thất bại 3 trận liên tiếp trước U20 Palestine, U20 Iran và U20 Triều Tiên. Dù được chơi trên sân nhà, U20 Việt Nam không vượt qua được vòng loại U20 châu Á 2027 và bị đẩy xuống hạng dưới, khiến đội hình lứa sau mất cơ hội cạnh tranh suất dự vòng chung kết năm 2029.

Trước đó, HLV Yutaka Ikeuchi dẫn dắt U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2026. Nằm cùng bảng với Timor Leste, Myanmar và Indonesia, U19 Việt Nam không mấy khó khăn để thắng cả 2 trận đầu tiên, ghi 8 bàn và không để thủng lưới. Nhưng ở trận quyết định trước Indonesia. U19 Việt Nam thua 1-2 và bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV trưởng U20 Nhật Bản - ông Yutaka Ikeuchi.

VFF sẽ đánh giá nghiêm túc cả những thất bại lẫn mặt tích cực mà HLV Yutake Ikeuchi mang lại cho các cầu thủ trẻ. Cơ quan này tính đến cả phương án điều chuyển vị trí làm việc của nhà cầm quân người Nhật Bản nếu đánh giá ông không phù hợp về chuyên môn.

Thất bại của U20 Việt Nam ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thi đấu của các đàn em ở giải trẻ cấp độ châu lục. Theo quy định mới áp dụng từ năm 2027 của AFC, 6 đội bóng xếp cuối bảng có thành tích kém nhất vòng loại U20 châu Á sẽ phải xuống thi đấu tại Development Phase (nhóm Phát triển).

Đồng thời, U20 Việt Nam không được dự vòng loại U20 châu Á 2029, họ phải vào được nhóm 6 đội có thành tích tốt nhất nhóm Phát triển thì mới được dự vòng loại năm 2031.

Trong quá khứ, ông Yutaka Ikeuchi từng lần lượt phụ trách các đội U15, U16 và U17 Nhật Bản trong 3 năm liên tiếp từ 2007 đến 2009.

Sau giai đoạn này, nhà cầm quân người Nhật chuyển trọng tâm sang công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Ông Ikeuchi giữ chức Phó giám đốc phát triển trẻ từ năm 2014 đến 2017, trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc phát triển trẻ trong giai đoạn 2018-2021.

Dù không còn trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển trẻ Nhật Bản, ông Ikeuchi vẫn tham gia công tác huấn luyện. Giai đoạn 2021-2022, ông giữ vai trò trưởng bộ phận huấn luyện, đồng thời phụ trách đội U15 của Học viện JFA Fukushima EAST. Từ năm 2023 đến 2024, ông tiếp tục làm HLV đội U15 tại học viện này. Đầu năm 2025, ông sang Việt Nam đảm nhiệm vai trò giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam.