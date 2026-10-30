SEA Games 34 loại hàng loạt môn thế mạnh, Việt Nam mất 'mỏ vàng' huy chương

(VTC News) -

Ngày 30/10, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông qua chương trình thi đấu SEA Games 34 tại Malaysia với 43 môn và 473 nội dung tranh huy chương. Quyết định này khiến thể thao Việt Nam gặp không ít khó khăn khi nhiều môn thế mạnh không được tổ chức.

Đáng chú ý nhất là môn vật, nơi các vận động viên Việt Nam giành tới 10 HCV tại Thái Lan. Những tuyển thủ như Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định, Phạm Như Duy, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Linh đều từng giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, việc môn vật bị loại đồng nghĩa với việc các vận động viên không có cơ hội bảo vệ danh hiệu tại Malaysia.

Nhóm môn đua thuyền cũng chịu ảnh hưởng lớn. Tại SEA Games 2025, rowing đóng góp 4 HCV, canoeing giành 2 HCV và đua thuyền truyền thống mang về thêm 2 HCV cho Việt Nam. Cả ba môn đều không nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 34.

Ngoài ra, kickboxing, jujitsu, cờ vua và bóng ném cũng vắng mặt. Đây đều là những môn từng mang về HCV cho đoàn Việt Nam tại kỳ đại hội gần nhất.

SEA Games 2027 chốt 473 nội dung thi đấu ở 43 môn thể thao.

Đáng chú ý, vật, rowing và canoeing đều là những môn thuộc chương trình Olympic. Việc không tổ chức các môn này tại SEA Games 34 cũng đặt ra thách thức đối với quá trình chuẩn bị lực lượng của thể thao Việt Nam.

Danh sách thi đấu được thống nhất tại cuộc họp trực tuyến lần thứ ba của SEAGF, với sự tham gia của đại diện các Ủy ban Olympic quốc gia trong khu vực. Tất cả các thành viên đều đồng thuận với phương án do nước chủ nhà Malaysia đưa ra.

Ông Nur Azmi Ahmad, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia (OCM), xác nhận đây là chương trình thi đấu cuối cùng và sẽ không có thêm môn thể thao nào được bổ sung.

So với kế hoạch công bố giữa tháng 10, số nội dung tranh huy chương giảm từ 492 xuống còn 473. Nếu so sánh với SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2025, kỳ đại hội sắp tới ít hơn 7 môn và 100 nội dung tranh huy chương.

Padel (môn thể thao dùng vợt kết hợp giữa tennis và squash) và khiêu vũ thể thao là 2 trong số những môn được đưa vào chương trình thi đấu, sau quá trình xem xét các đề xuất bổ sung liên quan đến 5 môn thể thao kể từ tháng 7.