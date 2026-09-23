Cập nhật kết quả U23 Iran vs U23 Triều Tiên ngày 23/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● ASIAD 2026 U23 Iran 1 - 0 U23 Triều Tiên Hosseinzadeh 17’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Iran vs U23 Triều Tiên diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9 trên sân Wave Stadium Kariya (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Iran vs U23 Triều Tiên mới nhất.

U23 Iran ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Khalifeh Mohammad TM 2 Koohi Abolfazl 4 Iri Danial 5 Hazbavi Mohammad Amin ĐT 6 Dehghan Mobin 8 Razaghinia Amirmohammad 9 Saharkhizan G. Saeid 10 Hosseinzadeh Amirhossein 11 Taheri Kasra 19 Jorjani Yasin 20 Mazraeh Yousef U23 Triều Tiên ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Kang Ju-hyok TM 4 Ri Song-hung 5 Jong Hwi-nam 7 Ri Kum-chol 11 Yom Chol-gyong 12 Choe Ryong-il 15 Ra Myong-song 16 Kim Yu-song 17 Choe Kuk 20 Paek Chung-song 22 Kim Kuk-bom

Thông tin trận đấu U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Sau hai lượt trận, U23 Iran có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết. Đại diện Tây Á chỉ cần giành ít nhất một điểm trước U23 Triều Tiên để hoàn thành mục tiêu.

U23 Iran đối đầu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng B ASIAD 2026. (Ảnh: Tasnim)

Trong khi đó, U23 Triều Tiên mới giành được 1 điểm. Cục diện hiện tại khiến đội bóng Đông Á phải đánh bại Iran nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại ASIAD.

U23 Iran không nhất thiết phải mạo hiểm. Với lợi thế về điểm số, đội bóng Tây Á có thể ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ dâng cao. Ở chiều ngược lại, U23 Triều Tiên cần đẩy đội hình lên cao, tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng.