Cập nhật kết quả U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan ngày 23/9, tỷ số mới nhất

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● ASIAD 2026 U23 Nhật Bản 0 - 0 U23 Thái Lan ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 23/9 trên sân vận động Toyota (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan mới nhất.

U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Thái Lan trong lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: FAT)

U23 Nhật Bản ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Pisano Alexandre TM 3 Kosugi Keita 4 Tsuchiya Kaito 5 Ichihara Rion ĐT 8 Yasuda Kenshin 9 Michiwaki Yutaka 10 Ishii Hisatsugu 13 Furuya Shusuke 15 Mori Soichiro 17 Nakajima Yotaro 20 Ishibashi Sena U23 Thái Lan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 23 Boonloet Chommaphat TM 2 Tamma Chanon 3 Thiangkham Oussama 11 Wandee Siraphop 12 Sangtong Auttapon 13 James Nathan 14 Mamah Jehhanafee 15 Seangsawat Krittapak 17 Noisri Worawut 18 Phothep Padipanchai ĐT 19 Wongsa Paripan

Thông tin trận U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm có vé vào tứ kết sau khi toàn thắng hai lượt đầu tiên. Vì vậy, màn so tài lúc 17h30 ngày 23/9 sẽ quyết định đội nào kết thúc vòng bảng A ở vị trí dẫn đầu.

Chủ nhà U23 Nhật Bản đang nắm lợi thế lớn. Họ mở màn ASIAD 20 bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), rồi thể hiện sức mạnh với trận thắng U23 Kyrgyzstan 7-0. Sau hai lượt, đội bóng Nhật Bản có 6 điểm, ghi 9 bàn, chưa thủng lưới và đứng đầu bảng.

U23 Thái Lan cũng duy trì thành tích toàn thắng nhưng gặp nhiều khó khăn hơn. Đại diện Đông Nam Á thắng U23 Kyrgyzstan 3-2 trong trận đầu tiên, trước khi vượt qua U23 Hong Kong (Trung Quốc) 5-1. Thầy trò U23 Thái Lan có cùng 6 điểm với Nhật Bản nhưng xếp sau do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn (+6 so với +9).