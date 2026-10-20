Doanh nghiệp sản xuất viên nén gỗ bị phạt 180 triệu đồng vì vi phạm môi trường

(VTC News) -

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Global Trade Investment (địa chỉ trụ sở chính tại thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương, thành phố Bắc Ninh) với tổng số tiền phạt 180 triệu đồng do mắc hàng loạt lỗi vi phạm trong quá trình vận hành.

Quyết định xử phạt Công ty TNHH Global Trade Investment

Trước đó, quá trình kiểm tra xác định, công ty có 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện không đúng nội dung giấy phép môi trường khi thu mua vỏ cây keo, vỏ cây bạch đàn, mùn keo băm từ các cơ sở bóc gỗ làm nguyên liệu sản xuất viên nén gỗ; không bố trí kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo giấy phép mà chỉ sử dụng các thùng chứa để thu gom.

Ngoài ra, công ty sử dụng hồ lắng, lắp đặt 2 bể chứa dự phòng để thu gom nước thải, sau đó thuê đơn vị có chức năng hút, xử lý nhưng không báo cáo cơ quan cấp phép theo quy định. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 50 triệu đồng.

Hành vi thứ hai là không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại trong bao bì, thiết bị lưu chứa phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và dấu hiệu cảnh báo theo quy định. Các loại chất thải được nêu gồm dầu thải, bóng đèn huỳnh quang thải và ắc quy thải. Với vi phạm này, công ty bị phạt 90 triệu đồng.

Hành vi thứ ba là không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải theo quy định tại Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày 14/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Vi phạm này bị xử phạt 40 triệu đồng.

Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Global Trade Investment thường xuyên xả khói đen ra môi trường.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty TNHH Global Trade Investment là 180 triệu đồng.

Cùng với phạt tiền, Công ty TNHH Global Trade Investment bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với việc lưu giữ, bảo quản chất thải nguy hại và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Toàn bộ chi phí tổ chức thi hành do công ty tự chi trả.

Quyết định nêu rõ, nếu quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH Global Trade Investment không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải chịu thêm mức tiền phạt chậm nộp 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.