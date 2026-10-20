Xác định nhiều hài cốt liệt sĩ được chôn cất trong hố sâu hơn 20m ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều tối 20/10, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Lưu Hoàng Ân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng - cho biết đã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã hoàn thiện các thông tin để báo cáo toàn bộ hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ tại sân Đảng ủy xã và khu vực Dốc Chùa (thôn An Đông, xã Hiệp Đức).

Hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực hố Bà Lâu. (Ảnh: Quang Cường)

Theo ông Ân, hôm qua (19/10), tại Hiệp Đức diễn ra hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại hố Bà Lâu - khu vực trước đây là hố sâu hơn 20m; nay thuộc sân Đảng ủy xã, số 127 Hùng Vương, thôn An Đông. Qua hội thảo, chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhận thấy đủ cơ sở để xác định sân Đảng ủy xã là nơi chôn cất nhiều chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

Khoảng năm 1960 có từ 5 đến 6 chiến sĩ được chôn cất tại đây, năm 1971 có 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Đồi Sơn. Các tư liệu còn đề cập trường hợp ông Cao Đình Hồng, ông Phạm Gạo và một số chiến sĩ chưa rõ họ tên.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương xúc tiến các thủ tục cần thiết để tiến tới cất bốc, khai quật.