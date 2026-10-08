Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Môi trường Phú Minh Vina

(VTC News) -

Thông tin tại họp báo quý 3 của UBND tỉnh Phú Thọ sáng 8/10, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ thông tin ban đầu về kết quả giải quyết kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina ở xã Trạm Thản.

Sau khi tiếp nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công an tỉnh đã thụ lý, xác minh vụ việc.

“Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, Công an tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau khi có kết luận chính thức”, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ nói.

Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina có nhà máy tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty Phú Minh Vina có nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế tại Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản.

Từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, doanh nghiệp báo cáo đã tiếp nhận, xử lý khoảng 199.295 tấn chất thải, trong đó hơn 86.544 tấn chất thải nguy hại. Doanh thu giai đoạn 2023-2025 khoảng 584,7 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại Công ty Phú Minh Vina.

Thanh tra Chính phủ xác định, công ty đổ trái phép hơn 12.318 tấn chất thải ra môi trường. Ngày 1/7/2025, Phú Minh Vina ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi để vận chuyển rác thải. Tính đến ngày 28/6/2026, đơn vị vận tải này đã thực hiện 533 chuyến xe, chở khoảng 12.318 tấn chất thải từ nhà máy đi đổ trái phép trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vi phạm khác là công ty chuyển giao hơn 10.582 tấn chất thải không đúng quy định. Từ năm 2023 đến ngày 25/6/2026, Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng chuyển khoảng 10.582,8 tấn tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường cho Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Số chất thải này thực chất được đưa từ xưởng số 2 - nơi chứa chất thải nguy hại - đến bãi rác của Xí nghiệp Xử lý chất thải Trạm Thản.

Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp cho thấy chỉ tiêu tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Theo kết luận thanh tra, hành vi này tiếp tục có dấu hiệu của tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vi phạm tiếp theo được chỉ ra là khoảng 1.160 tấn chất thải không được công ty xử lý đúng quy định. Trong đó, từ ngày 8/1/2025 đến 26/6/2026, có khoảng 118,2 tấn chất thải nguy hại bị vận chuyển ra môi trường trái quy định.

Ngoài ra, từ tháng 6/2025 đến 29/6/2026, xe ô tô BKS 29E-04314 tiếp nhận khoảng 1.041,8 tấn chất thải từ 57 chủ nguồn thải nhưng không đưa về nhà máy để xử lý, trong đó có khoảng 573,1 tấn chất thải nguy hại.

Tổng khối lượng vi phạm của hai trường hợp này là khoảng 1.160 tấn, trong đó chất thải nguy hại khoảng 691,3 tấn. Thanh tra Chính phủ xác định các hành vi trên có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại” theo Điều 236 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sử dụng hai phần mềm kế toán, có dấu hiệu che giấu doanh thu, tài sản.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6/7/2026, Phú Minh Vina sử dụng đồng thời phần mềm MISA để kê khai thuế, báo cáo cơ quan nhà nước và phần mềm Dtech để hạch toán hoạt động kinh doanh thực tế.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra xác định công ty đã để ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA khoản tiền mặt lên tới 8.446.273.700 đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kế toán” theo điểm đ khoản 1 Điều 221 và tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngoài các nội dung có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp còn thu gom, tiếp nhận, xử lý vượt công suất được cấp phép khoảng 31.216 tấn trong giai đoạn 2023-2025, sử dụng thiết bị đốt chất thải nguy hại chưa được cấp phép và báo cáo không đầy đủ về khối lượng chất thải.