(VTC News) -

Khi lịch tiệc cuối năm dày lên, từ tiệc cưới, year-end party đến bữa tối Giáng sinh, nhiều người tìm kiếm một gam màu vừa mang không khí lễ hội, vừa giữ được nét thanh lịch. Đỏ rượu vang hay burgundy là câu trả lời quen thuộc. Gam màu này hiện diện trên thảm đỏ, trong các bộ sưu tập mùa lễ hội và cả trong tủ đồ của những người vốn ngại diện sắc đỏ.

Sắc đỏ rượu vang chuyển ánh theo nếp gấp trên chất liệu taffeta. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Burgundy Elegance của MMUSE STORE. (Ảnh: MMUSE STORE)

Một gam màu kinh điển, nhiều sắc độ

Tên gọi burgundy bắt nguồn từ vùng rượu vang Bourgogne của Pháp. Đây là sắc đỏ pha chút nâu hoặc tím, trầm hơn đỏ tươi và ấm hơn các gam tối. Sự cân bằng ấy khiến đỏ rượu vang vừa có nét trang trọng của màu tối, vừa giữ được sự rạng rỡ của màu đỏ, đúng vẻ sang trọng vượt thời gian mà mùa lễ hội hướng đến.

Trong cùng một gam, mỗi sắc độ lại tôn một tông da. Đỏ ngả tím, gần với màu mận chín, giúp làn da trắng hồng thêm sáng. Đỏ ngả nâu, gần với đỏ bordeaux, hợp làn da ngăm hoặc vàng vì tạo cảm giác ấm và đều màu. Nếu chưa chắc chắn, hãy ướm thử màu vải lên gương mặt dưới ánh sáng vàng, gần giống ánh đèn tiệc.

Chất liệu quyết định cách sắc đỏ lên tiếng

Cùng một sắc đỏ rượu vang nhưng trên mỗi chất liệu lại cho một hiệu ứng riêng.

Taffeta có bề mặt bóng nhẹ và độ đứng phom tự nhiên, khiến sắc đỏ chuyển ánh theo từng nếp gấp: trầm ở chỗ khuất, ánh lên ở mặt vải căng. Đây là chất liệu chủ đạo trong bộ sưu tập Burgundy Elegance mà thương hiệu MMUSE STORE (TP.HCM) giới thiệu mùa lễ hội năm nay, với những dáng xòe chữ A và chi tiết nơ tạo khối.

Ren khiến sắc đỏ vỡ thành vô số điểm bắt sáng, lý tưởng cho tiệc đêm và không gian nhiều ánh đèn. Nhung mang lại chiều sâu và độ mịn sang trọng nhất, hợp những bữa tiệc trong phòng lạnh. Satin và lụa cho độ bóng mềm và độ rủ thanh thoát, đẹp nhưng cũng dễ lộ nếp nhăn, nên phù hợp với người có vóc dáng cân đối.

Ren ánh kim biến sắc đỏ thành những điểm bắt sáng. (Ảnh: MMUSE STORE)

Phom dáng rõ ràng, tổng thể nhẹ nhàng

Khi màu sắc đã đủ trầm và đậm, phom dáng nên rõ ràng để tổng thể không bị nặng.

Với người có vòng hông đầy đặn, đầm cúp ngực chân váy xòe từ eo tạo hiệu ứng đồng hồ cát, khiến vòng eo trông thon gọn. Người có bờ vai đẹp có thể chọn cổ yếm hoặc hai dây cổ U để khoe xương quai xanh theo phong cách tối giản.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, phần thân trên dạng corset giúp định hình đường eo và kéo dài tỷ lệ cơ thể. Những ai tự tin với đường cong có thể chọn đầm ôm dáng dài, để sắc đỏ rượu vang ôm trọn vóc dáng.

Hai dây cổ U tối giản khoe bờ vai và xương quai xanh. (Ảnh: MMUSE STORE)

Phụ kiện: ít mà chất

Đỏ rượu vang đủ mạnh để tự trở thành điểm nhấn, vì vậy phụ kiện chỉ nên giữ vai trò hoàn thiện. Trang sức vàng là lựa chọn an toàn vì cùng tông ấm với màu vải. Ngọc trai mang lại vẻ cổ điển, hợp tiệc cưới. Trang sức bạc có thể dùng cho tiệc đêm, nhưng nên chọn những món nhỏ để không tạo cảm giác lạnh.

Sandal quai mảnh tông nude giúp đôi chân trông thon dài, giày đen tạo vẻ sắc sảo, còn giày cùng tông đỏ rượu vang cho một set đồ ton-sur-ton liền mạch. Một chiếc clutch ánh kim nhỏ là đủ để hoàn thiện bộ cánh. Nên tránh đeo cùng lúc vòng cổ bản lớn và khuyên tai statement, nhất là với thiết kế đã có chi tiết đính kết.

Trang điểm và mái tóc đồng điệu

Với đầm đỏ rượu vang, đôi môi cùng tông chất lì tạo nên một diện mạo sang trọng và có chủ đích. Ngược lại, son nude hồng giúp gương mặt nhẹ nhàng, để bộ cánh giữ vai trò nhân vật chính. Phần mắt nên dùng tông nâu ấm hoặc smoky eyes nhẹ, tránh những gam xanh lạnh dễ lệch tông.

Tóc búi thấp tinh gọn hợp với các dáng cổ yếm, cúp ngực vì giúp lộ rõ bờ vai, trong khi tóc xõa uốn sóng lơi làm mềm những thiết kế ôm sát.

*Các thiết kế minh họa trong bài thuộc bộ sưu tập Burgundy Elegance của MMUSE STORE.