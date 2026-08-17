Cristiano Ronaldo dự định giải nghệ năm 2027

(VTC News) -

Ngày 16/8, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, Cristiano Ronaldo bất ngờ cho rằng đây có thể là năm cuối cùng anh thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Dù vậy, cầu thủ 41 tuổi không nói rõ là năm dương lịch hay mùa giải (kết thúc vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau).

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh bắt đầu lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống sau khi rời sân cỏ. Tuyên bố này được Ronaldo đưa ra chỉ vài ngày sau khi kết hôn với bạn đời Georgina Rodriguez trong một buổi lễ riêng tư tại khu nghỉ dưỡng Cascais ngày 12/8.

“Đây có lẽ là năm cuối cùng tôi chơi bóng và tôi muốn để lại một di sản thật ngoạn mục. Có rất nhiều thứ tôi muốn làm, đến mức khó có thể chỉ ra một việc cụ thể. Bóng đá có thể để lại một khoảng trống lớn, vì vậy tôi phải lấp đầy thời gian bằng nhiều cách khác nhau, chứ không chỉ một”, Ronaldo nói, đồng thời cho biết việc đi du lịch và chơi môn thể thao padel là những hoạt động yêu thích của mình.

Ronaldo bất ngờ thông báo có thể giải nghệ trong năm nay. (Ảnh: AP)

“Tôi muốn tiếp tục tận hưởng những gì đã đạt được, những gì chúng tôi đã đạt được. Bởi suy cho cùng, đó là 25 năm với rất nhiều sự hy sinh”, anh nói thêm.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng chia sẻ vào tháng 11/2025 rằng anh không có ý định tiếp tục gắn bó với bóng đá sau khi giải nghệ, bởi anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và theo đuổi “những niềm đam mê khác”.

Ronaldo bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Sporting CP cách đây 24 năm. Sau đó, anh lần lượt thi đấu cho Manchester United, Real Madrid và Juventus.

Đỉnh cao trong sự nghiệp cấp câu lạc bộ của siêu sao Bồ Đào Nha là 9 mùa giải tại Real Madrid, nơi anh ghi 450 bàn sau 438 trận. Ronaldo sau đó trở lại Manchester United trước khi chuyển sang Al Nassr vào tháng 1/2023.

Hiện tại, anh sở hữu 976 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, còn cách cột mốc 1.000 đúng 24 pha lập công.