Điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ A80

(VTC News) -

Theo kế hoạch, ngày 21/8 diễn ra buổi Tổng hợp luyện lần 1 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn phục vụ hoạt động này, Công an thành phố Hà Nội thông báo điều chỉnh việc phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5 tiếng 30 phút theo thông báo trước đó).

Các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông vẫn giữ nguyên theo nội dung thông báo đã đăng tải trước đó.

Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 1 diễn ra ngày 21/8.

Công an thành phố Hà Nội lưu ý người tham gia giao thông trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể thay đổi, điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban tổ chức. Do đó, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin trước khi tham gia giao thông.

Phương án phân luồng giao thông phục vụ A80 theo 5 giai đoạn cụ thể được Công an thành phố Hà Nội xây dựng.