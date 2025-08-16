Nữ chiến sĩ rạng ngời, bước chân đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện A80

Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 4 chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp có mặt kiểm tra buổi tổng hợp luyện.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh rất khó khăn song đã khắc phục, gác lại việc riêng để tham gia nhiệm vụ ý nghĩa.
"Tôi rất khâm phục những đồng chí tham gia cả ba cuộc diễu binh, tính từ ngày 7/5/2024 đến nay. Rất nhiều đồng chí tham gia hai cuộc diễu binh, có trường hợp cả vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng người, từng cá nhân, từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước, đặc biệt là với Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Cách đây 40 năm, tôi cũng như các đồng chí, được bước chân trên Quảng trường Ba Đình. Thời gian không bao giờ quay trở lại được, nhưng ký ức sẽ còn mãi mãi với chúng ta", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.
Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trao quà động viên các khối tham gia tổng hợp luyện.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành.
Buổi tổng hợp luyện lần 4 có sự tham gia của hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.
Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.
Điểm nhấn trong buổi hợp luyện sáng nay là sự xuất hiện của các khối nữ chiến sĩ. Giữa cơn mưa lớn kéo dài 30 phút, gương mặt rạng rỡ của họ vẫn sáng bừng trong hàng quân ngay ngắn.
Khuôn mặt tươi tắn, ánh mắt tự tin kết hợp với bước chân dứt khoát, nhịp nhàng đã tạo nên hình ảnh đẹp, vừa mềm mại vừa toát lên kỷ luật thép.
Hình ảnh khối nữ Quân nhạc tại buổi tổng hợp luyện sáng 16/8.
Đội hình Quân đội Nhân dân có 7 khối nữ tham gia gồm: Quân nhạc, Sĩ quan quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam và Du kích miền Nam.
Mỗi khối mang một ý nghĩa lịch sử, biểu tượng riêng, phản ánh chiều dài truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Đặc biệt, khối nữ Chiến sĩ biệt động và Du kích miền Nam tái hiện hình ảnh kiên trung, mưu trí của lực lượng từng hoạt động bí mật trong lòng địch, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
Khối nữ Chiến sĩ thông tin.
Khối nữ Chiến sĩ quân y sải bước trong bộ trang phục trắng rằn ri xanh nổi bật, như hòa quyện hai sắc thái: Sự thanh khiết của blouse trắng và sức mạnh bền bỉ của màu áo lính.
Hình ảnh khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam.
Hai khối nữ của lực lượng Công an Nhân dân cũng gây ấn tượng mạnh mẽ.
Nếu như khối đặc nhiệm thể hiện bản lĩnh, sự tinh nhuệ và quyết đoán, thì khối Cảnh sát giao thông lại mang đến hình ảnh gần gũi, thân thiện, gắn liền với đời sống hằng ngày của Nhân dân.
Không chỉ thể hiện kỹ thuật diễu hành chính xác, những nữ chiến sĩ còn truyền đi thông điệp về sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét duyên dáng của phụ nữ Việt Nam với tinh thần kiên cường, kỷ luật của lực lượng vũ trang.
Những chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm sải bước đầy kiêu hãnh, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ phản ánh bản lĩnh thép và tinh thần sẵn sàng chiến đấu
Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 2/9. Sự kiện có sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng đông đảo đại diện các tầng lớp Nhân dân, trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi.
Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.
Buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 27/8 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội (ngày dự phòng 28/8). Tiếp đó, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước – cũng là lần hợp luyện cuối cùng trước lễ – được tổ chức vào 6h30 ngày 30/8 (ngày dự phòng là 31/8).
