Nữ chiến sĩ rạng ngời, bước chân đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện A80

"Tôi rất khâm phục những đồng chí tham gia cả ba cuộc diễu binh, tính từ ngày 7/5/2024 đến nay. Rất nhiều đồng chí tham gia hai cuộc diễu binh, có trường hợp cả vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng người, từng cá nhân, từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước, đặc biệt là với Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Cách đây 40 năm, tôi cũng như các đồng chí, được bước chân trên Quảng trường Ba Đình. Thời gian không bao giờ quay trở lại được, nhưng ký ức sẽ còn mãi mãi với chúng ta", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.