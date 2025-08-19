Cục CSGT phân luồng phương tiện vào Hà Nội dịp đại lễ 2/9

(VTC News) -

Khung giờ hạn chế phương tiện giao thông đường bộ hoạt động theo chiều đường hướng về Hà Nội gồm:

Từ 15h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8;

Từ 15h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8;

Từ 15h ngày 27/8 đến 5h ngày 28/8;

Từ 16h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8;

Từ 16h ngày 1/9 đến 17h ngày 2/9.

Các loại xe bị hạn chế gồm: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Cục CSGT vừa có thông báo lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp 2/9.

Lực lượng CSGT sẽ hạn chế các phương tiện nêu trên lưu thông ở các tuyến đường như sau:

Đối với các tuyến cao tốc

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: đoạn từ nút giao Thường Tín (Km 192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: đoạn từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: đoạn từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại Km40+700) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai: từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Đối với các tuyến quốc lộ

Quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 152+600 quốc lộ 1A).

Quốc lộ 2: từ nút giao quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → ngã ba đường Cách mạng Tháng Tám giao quốc lộ 3 - ngã tư Nam Tiến (từ Km 46+650 đến Km 41+900) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân.

Quốc lộ 5: từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (Km 65+100 quốc lộ 6).

Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).