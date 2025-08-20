Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do TTXVN thực hiện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)