Hào hùng buổi tổng hợp luyện A80 của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành thuộc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) tổ chức buổi tổng hợp luyện lần thứ ba với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Buổi tổng hợp luyện có sự tham dự, động viên của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng một số Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành.
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, buổi luyện tập diễn ra trong không khí thiêng liêng, tự hào, gợi nhớ truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân. Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ thuật, sức khỏe, cũng như bảo đảm vũ khí, trang bị và điều kiện sinh hoạt tốt nhất, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành, các khối lực lượng lần lượt tiến qua lễ đài.
Đội hình gồm khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khối danh dự của ba quân chủng, các khối nữ quân nhạc, lục quân, hải quân, phòng không - không quân, biên phòng, cảnh sát biển, tăng thiết giáp, thông tin liên lạc, công binh, hóa học, hậu cần - kỹ thuật, nữ sĩ quan quân y...
Khối nữ chiến sĩ quân nhạc.
Khối nam sĩ quan hải quân diễu binh qua lễ đài.
Khối nam sĩ quan phòng không - không quân.
Khối nữ sĩ quan quân y tiến qua lễ đài.
Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội Nhân dân đi qua lễ đài.
Khối nam sỹ quan tác chiến điện tử.
Lực lượng Công an Nhân dân diễu qua lễ đài với các đội hình tiêu biểu: khối xe chỉ huy, khối sĩ quan an ninh, cảnh sát, cảnh vệ, không quân CAND, nữ sĩ quan cảnh sát giao thông... Mỗi đội hình được sắp xếp, điều chỉnh nhịp bước, đội ngũ và cự ly chính xác, thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Lực lượng Công an Nhân dân tại buổi tổng hợp luyện sáng 13/8.
Khối cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động.
Ngoài việc kiểm tra kỹ thuật và đội hình, buổi luyện tập còn là dịp kiểm soát toàn bộ quy trình tổ chức, từ hiệu lệnh, thời gian di chuyển, đến phối hợp giữa các lực lượng và hệ thống thông tin liên lạc. Đây được coi là bước chạy đà quan trọng để đảm bảo lễ diễu binh, diễu hành diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà các lực lượng luyện tập diễu binh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà các lực lượng luyện tập diễu binh A80.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, khẳng định tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Sự góp mặt của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện hôm nay thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng vũ trang, hướng tới ngày hội lớn của toàn dân tộc.
