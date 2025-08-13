Hào hùng buổi tổng hợp luyện A80 của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành thuộc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) tổ chức buổi tổng hợp luyện lần thứ ba với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Buổi tổng hợp luyện có sự tham dự, động viên của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng một số Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành.