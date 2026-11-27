(VTC News) -

Trở lại màn ảnh nhỏ trong phim Nỗi đau ký ức phát sóng trên THVL1, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận nhân vật Hiền - người phụ nữ trải qua nhiều biến cố, mất mát và giằng xé tình cảm suốt gần nửa thế kỷ.

Chia sẻ về việc thường xuyên lựa chọn những nhân vật có cuộc đời bất hạnh, Văn Phượng cho biết đây là sở thích và lựa chọn có chủ đích trong hành trình làm nghề. Cô không xem những vai diễn nhiều nước mắt là cách dễ dàng để tạo ấn tượng với khán giả mà xuất phát từ sự rung động trước những số phận nhiều biến cố.

Diễn viên Văn Phượng.

“Tôi luôn có sự rung động đặc biệt với những số phận nhiều biến cố. Tôi tin diễn viên cần được quyền chọn điều mình thực sự yêu thích và luôn sẵn sàng trước những thử thách mới”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trong Nỗi đau ký ức, nhân vật Hiền là con gái đầu lòng của ông Năm (nghệ sĩ Thanh Nam). Từ thời thanh xuân, cô đã phải gác lại việc học và ước mơ riêng để phụ giúp kinh tế gia đình. Tuy nhiên, những hy sinh của Hiền không nhận lại được sự thấu hiểu từ em gái Thục (Thùy Trang). Trái lại, cô thường xuyên phải đối mặt với sự so đo, ganh tị của người thân.

Ở tập 10, phát sóng tối 26/11, bi kịch của Hiền được đẩy lên cao trào khi cha cô đột ngột qua đời. Nghe lời xúi giục của Tùng (Minh Luân), Thục đổ lỗi cho chị gái về cái chết của cha, sau đó đem gia sản đi cầm cố, đẩy Hiền vào cảnh không còn nơi nương tựa.

Tùng còn tìm cách thao túng Thục, vừa dụ dỗ cô kết hôn, vừa tìm cách chia rẽ tình cảm giữa Hiền và Vũ (Thanh Thức). Liên tiếp những biến cố khiến cuộc sống của Hiền rơi vào bế tắc.

Phân cảnh Hiền bị em gái ruồng bỏ, ném tiền để đuổi khỏi nhà nhận được sự chú ý của khán giả. Dù bị đối xử phũ phàng, nhân vật vẫn giữ lòng tự trọng, từ chối nhận tiền của em gái với câu thoại: “Chị không nhận tiền của em đâu”.

Diễn xuất của Văn Phượng trong phân đoạn này nhận được nhiều lời đồng cảm trên các diễn đàn phim và mạng xã hội. Khán giả bày tỏ thương cảm trước số phận của Hiền, đặc biệt là cách nhân vật phải chịu tổn thương từ chính những người thân thiết nhất.

Để hoàn thành vai diễn, Văn Phượng dành khoảng 3 tháng nghiên cứu kịch bản, tìm cách thể hiện diễn biến tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn cuộc đời. Sau khi phim đóng máy, cô mất thêm 2 tháng mới có thể thoát khỏi dư âm cảm xúc nặng nề.

Quá trình ghi hình cũng khiến nữ diễn viên gặp vấn đề về sức khỏe. Do nhiều lần phải dầm mưa, ngâm mình dưới ao hồ có nguồn nước không bảo đảm vệ sinh, cô bị nổi một khối nhọt lớn ở đùi và phải điều trị suốt 2 tuần.

Dù bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng và khuyên nhập viện, Văn Phượng vẫn xin thực hiện tiểu phẫu để không làm gián đoạn lịch trình của đoàn phim. Hằng ngày, cô đến bệnh viện xử lý vết thương, khử trùng rồi trở lại phim trường tiếp tục công việc.

Dù thường xuyên đảm nhận những vai phụ nữ cam chịu, Văn Phượng cho biết cô không muốn bị giới hạn trong một dạng nhân vật. Nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng khi được thử sức với những vai diễn gai góc, thậm chí phản diện.

Hậu trường phim “Nỗi đau ký ức”.

Theo cô, người làm nghề không chỉ cần sự đồng cảm để hóa thân vào nhân vật mình yêu thương mà còn phải có bản lĩnh thể hiện những kiểu người có tính cách, lựa chọn trái ngược với quan điểm của bản thân. Cô không ngại bị khán giả ghét nếu nhân vật đủ sức tạo ra cảm xúc mạnh mẽ.

“Vai bi kịch khiến khán giả thương cảm, còn vai phản diện tạo dấu ấn mạnh mẽ. Tôi trân trọng cả hai, bởi dù ở dạng vai nào, nếu được đầu tư nghiêm túc và thể hiện đủ chiều sâu, diễn viên đều có thể tạo nên nhân vật đáng nhớ”, Văn Phượng chia sẻ.

Trên màn ảnh, nữ diễn viên ghi dấu ấn với ánh mắt u buồn và lối diễn tiết chế. Cô quan niệm giá trị của một vai diễn không được đo bằng số lần nhân vật khóc mà nằm ở câu chuyện, chiều sâu tâm lý phía sau những giọt nước mắt ấy.

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cô từng tham gia các phim truyền hình như Những khoảng trời riêng, Vợ của chồng tôi, Trở về, Theo dấu hương xưa, Thử thách cuộc đời... Năm 2020, cô giành giải Mai Vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” với vai diễn trong phim Mẹ ghẻ.