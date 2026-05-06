Bộ Nội vụ đề xuất thêm chế độ, trợ cấp cho người có công

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng và dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 5.

Cựu chiến binh trong cuộc gặp mặt người có công và các nhân chứng lịch sử nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Hơn 151.000 người có công được chuyển sang điều dưỡng hằng năm

Một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý là Bộ Nội vụ đề xuất những đối tượng đang được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm/lần được chuyển sang hưởng chế độ điều dưỡng hằng năm. Bao gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61-80%.

Thực hiện theo phương án này, sẽ có 151.222 đối tượng được chuyển từ điều dưỡng luân phiên 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm.

Như vậy, số người điều dưỡng hằng năm là 170.000 người, số điều dưỡng 2 năm/lần là 660.000 người.

Với khoảng 151.000 đối tượng được chuyển từ điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm thì bình quân mỗi năm số lượt đối tượng được điều dưỡng tăng lên là 75.500 lượt người.

Về hình thức điều dưỡng, theo số liệu điều dưỡng 3 năm gần đây nhất, số đối tượng điều dưỡng tập trung chiếm khoảng 27% tổng số đối tượng (mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn), còn lại 73% là nhóm điều dưỡng tại gia đình (mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn).

Căn cứ tỷ lệ nêu trên thì dự kiến số kinh phí điều dưỡng tăng thêm hằng năm là khoảng 250 tỷ đồng.

Thêm đối tượng hưởng trợ cấp người phục vụ

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (cán bộ lão thành Cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa).

Theo quy định hiện hành của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ trợ cấp người phục vụ mới được áp dụng đối với một số nhóm đối tượng người có công có tình trạng sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày (như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình).

Bộ Nội vụ cho rằng Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được hưởng chế độ trên.

Thực tiễn cho thấy đa số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện đều đã cao tuổi (từ 90 đến 105 tuổi), sức khỏe suy giảm, nhiều trường hợp không còn khả năng tự phục vụ, cần có người chăm sóc thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với các đối tượng này nhằm bảo đảm sự quan tâm, chăm lo đầy đủ hơn của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đồng thời bảo đảm sự tương đồng về chính sách giữa các nhóm đối tượng người có công có điều kiện, hoàn cảnh tương tự.

Việc bổ sung chế độ này cũng phù hợp với chủ trương tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao mức độ chăm sóc đối với người có công có tuổi cao, sức yếu; góp phần bảo đảm tốt hơn điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Kinh phí dự kiến tăng thêm để thực hiện chính sách trợ cấp người phục vụ đối với hai nhóm đối tượng nêu trên khoảng 27,54 tỷ đồng/năm.

Mức tăng này không lớn do số lượng đối tượng hiện còn ít và giảm nhanh qua từng năm do yếu tố tuổi cao, sức khỏe yếu (năm 2025 có 1.008 người, đến năm 2026 còn 793 người, giảm 215 người). Vì vậy, kinh phí thực hiện chính sách sẽ tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo.

Tại dự thảo Pháp lệnh, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát. Theo quy định hiện nay, thương binh chết do vết thương tái phát phải có bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong, trong đó thể hiện vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong mới đủ điều kiện công nhận liệt sĩ. Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định thành do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.