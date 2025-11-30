EVNSPC gây ấn tượng tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực toàn quốc 2025

(VTC News) -

Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực toàn quốc 2025 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng Hội Điện lực Việt Nam tổ chức trong hai ngày 27–28/11 đã thành công tốt đẹp, với nhiều dấu ấn chuyên môn quan trọng.

Tại Hội nghị, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu và khách tham quan thông qua loạt sản phẩm, giải pháp công nghệ nổi bật, tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới trong hành trình chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (áo xanh), ông Mai Quốc Hội - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Điện lực Việt Nam (áo xám) - cùng các đại biểu tham quan gian hàng EVNSPC.

10 sản phẩm, công nghệ nổi bật

Triễn lãm Khoa học công nghệ Điện lực – Techshow 2025 là hoạt động nổi bật trong chuỗi hoạt động của Hội nghị, với sự hiện diện của 52 gian hàng trưng bày các giải pháp, thiết bị và công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước.

Không gian trưng bày năm nay cho thấy bước tiến mạnh mẽ của khoa học công nghệ của ngành Điện lực Việt Nam, từ lưới điện thông minh, SCADA, DMS, OMS, AI camera, IoT đến các công nghệ truyền tải, phân phối, UAV, Lidar, hệ thống quản lý vận hành, tối ưu hóa nhà máy điện, an ninh mạng công nghiệp, giải pháp tiết kiệm điện, sạc xe điện, năng lượng tái tạo và BESS.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan gian hàng EVNSPC.

Trong bức tranh công nghệ đó, gian hàng của EVNSPC ghi dấu ấn mạnh mẽ với 10 sản phẩm nổi bật, không chỉ minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ mà còn truyền đi thông điệp về một ngành Điện miền Nam luôn nỗ lực làm chủ công nghệ, chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trung tâm.

Ông Hoàng Quốc Sơn – Trưởng ban Truyền thông EVNSPC - giới thiệu các sản phẩm công nghệ của EVNSPC tại gian hàng cho khách tham quan.

Một trong những điểm thu hút lớn nhất là mô hình sa bàn tái hiện hai công trình trọng điểm thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của ngành Điện miền Nam: Tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc (khởi công 2010, vận hành 2014) và đường dây 220 kV Kiên Bình – Phú Quốc (khởi công 2019, vận hành giai đoạn 1 từ 2022) – đương dây 220 kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Hai công trình nâng tổng công suất truyền tải ra đảo lên gấp 5–6 lần, bảo đảm nhu cầu điện đến năm 2035, tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch chất lượng cao và đặc khu kinh tế quan trọng của khu vực.

Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNSPC còn giới thiệu hai công nghệ tiên tiến: Ứng dụng BIM trong thiết kế – thi công – vận hành công trình 110–220 kV và giải pháp Scan to BIM tái tạo mô hình ảo toàn bộ công trình, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì và vận hành thông minh.

Các đối tác quốc tế tham quan gian hàng EVNSPC.

Trong nhóm giải pháp kỹ thuật, thiết bị điều khiển từ xa vệ sinh cách điện hotline là bước đột phá đáng chú ý. Công nghệ này cho phép vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao mà không cần cắt điện, tăng gấp đôi năng suất lao động và loại bỏ rủi ro khi phải leo trụ thao tác thủ công. Hệ thống có khả năng điều khiển linh hoạt, dễ vận hành và phù hợp cho lưới điện 22 kV.

Các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của EVNSPC cũng thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, tiêu biểu như: Sử dụng AI phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ; ứng dụng AI giám sát an toàn lao động; AI chẩn đoán sự cố máy biếp áp bằng phân tích khí hòa tan.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - trình bày tham luận tại chuyên đề Phân phối và Dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, mô hình mô phỏng thiết bị nhất thứ trạm 110 kV do Công ty Thí nghiệm điện miền Nam xây dựng được đánh giá là công cụ giá trị cao trong đào tạo, cho phép học viên làm chủ cấu trúc và thiết bị trạm thông qua hệ thống mô phỏng tích hợp SCADA – bảo vệ – điều khiển mà không cần xuống hiện trường.

Bên cạnh nhóm giải pháp kỹ thuật, EVNSPC cũng mang đến các sản phẩm phục vụ quản lý khách hàng, truyền thông nội bộ và quản trị dữ liệu, như ứng dụng E-Tivi hay chương trình nhánh rẽ khách hàng hiển thị hiện trạng lưới điện trên bản đồ số, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ khách hàng trong kỷ nguyên số…

Chia sẻ nhiều nghiên cứu chuyên sâu tại Hội nghị

Không chỉ gây ấn tượng mạnh ở Techshow, EVNSPC cũng mang đến Hội nghị khoa học công nghệ Điện lực toàn quốc các nội dung tham luận chất lượng. Tại phiên chuyên đề Phân phối và Dịch vụ khách hàng, ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng giám đốc EVNSPC đã trình bày giải pháp Dự báo phụ tải điện tại khu vực phía Nam Việt Nam bằng mô hình Rolling SARIMAX kết hợp với biến ngoại sinh.

Đây là nghiên cứu xây dựng và so sánh các mô hình dự báo để tìm ra giải pháp tối ưu cho bài toán dự báo phụ tải điện ngắn hạn ở các tỉnh miền Nam Việt Nam (không bao gồm TP.HCM).

Ông Bùi Quốc Hoan cho biết, dự báo phụ tải điện giữ vai trò then chốt trong công tác quy hoạch và vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cân bằng cung – cầu năng lượng, tối ưu hóa chi phí và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tại khu vực phía Nam Việt Nam, nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhu cầu sử dụng điện không ngừng gia tăng, việc dự báo chính xác trở nên đặc biệt quan trọng.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị, chuyên gia Việt Nam và quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố phức tạp như thời tiết, điều kiện kinh tế xã hội và các sự kiện bất thường, thực tiễn đòi hỏi các mô hình dự báo phải có độ chính xác và khả năng thích ứng cao.

Nghiên cứu này đề xuất triển khai mô hình Rolling SARIMAX sử dụng phương pháp dự báo cuốn chiếu, trong đó mô hình được cập nhật liên tục với dữ liệu mới nhất để nâng cao khả năng thích ứng với những biến động thực tế, ông Bùi Quốc Hoan cho hay.

Kết quả thử nghiệm trên dữ liệu phụ tải điện hàng ngày từ năm 2021-2024 cho thấy mô hình Rolling SARIMAX đạt hiệu suất tốt với sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) chỉ 1,79%.

Nghiên cứu chứng minh rằng, một mô hình tuyến tính với cơ chế cập nhật động có thể đạt được hiệu quả cao hơn so với các kiến trúc học sâu phức tạp, và đề xuất ứng dụng Rolling SARIMAX trong dự báo phụ tải điện để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

Đóng góp của nghiên cứu này là đề xuất triển khai mô hình Rolling SARIMAX theo phương pháp cuốn chiếu (rolling forecast) – một kỹ thuật cho phép mô hình liên tục cập nhật với dữ liệu mới – từ đó nâng cao khả năng thích nghi và độ chính xác của SARIMAX trong bối cảnh dự báo ngắn hạn theo thời gian thực.

Phương pháp này không chỉ giúp khai thác hiệu quả các đặc trưng tuyến tính ổn định trong chuỗi phụ tải, mà còn tận dụng biến ngoại sinh như ngày tháng và nhiệt độ để cải thiện độ chính xác trong điều kiện thời tiết thay đổi, ông Bùi Quốc Hoan cho hay.

Kết quả thử nghiệm trên dữ liệu phụ tải điện hàng ngày từ năm 2021-2024 cho thấy mô hình Rolling SARIMAX đạt hiệu suất tốt với sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) chỉ 1,79%.

Nghiên cứu chứng minh rằng, một mô hình tuyến tính với cơ chế cập nhật động có thể đạt được hiệu quả cao hơn so với các kiến trúc học sâu phức tạp, và đề xuất ứng dụng Rolling SARIMAX trong dự báo phụ tải điện để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

Ngoài ra, EVNSPC còn trình bày các bài tham luận chất lượng như: Phân tích năng lực tiếp nhận (Hosting Capacity Analysis) các nguồn phân tán và vai trò trong chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật phân tích khí hòa tan trong dầu để xây dựng chương trình chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực; Ứng dụng mạng NEURON nhiều lớp trong việc phân tích đặc trưng tín hiệu phóng điện cục bộ...

Các sản phẩm công nghệ cùng các nghiên cứu, tham luận của EVNSPC tại Hội nghị không chỉ khẳng định nỗ lực của Tổng công ty trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mà còn cho thấy quyết tâm đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh ngành Điện đang đứng trước nhiều thách thức về phụ tải, chuyển dịch năng lượng và an ninh năng lượng, qua đó triển khai hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Nam và cả nước.

Tại Hội nghị Khoa học công nghệ ngành Điện toàn Quốc, các đại biểu tham dự đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lụt, với tổng số tiền trên 124 triệu đồng.