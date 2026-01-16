Chủ tịch TP.HCM nói về thời điểm 'giải bài toán' kẹt xe, ô nhiễm môi trường

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đề cập tại Hội nghị lần thứ hai (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM khóa I, ngày 16/1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, TP.HCM đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên thu ngân sách của Thành phố vượt mốc 800.000 tỷ đồng.

Hôm qua (15/1), Thành phố khởi công đồng loạt 4 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 240.000 tỷ đồng (hơn 9 tỷ USD). Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án mới. Đây là động lực quan trọng để tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 10%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố hứa với Trung ương đến năm 2035 cơ bản sẽ được giải tỏa.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng TP.HCM đang đứng trước nhiều thuận lợi lớn, khi thể chế được “cởi trói”, đặc biệt là Nghị quyết 98 sửa đổi. Nhiều dự án lớn trước đây phải mất vài năm để hoàn tất thủ tục, nay chỉ cần vài tuần, tạo cú hích mạnh mẽ cho môi trường đầu tư.

Đặc biệt gần đây, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng chính quyền phát triển hạ tầng, động viên tinh thần; có niềm tin, ủng hộ Thành phố và đã xung phong làm những công trình hợp lòng dân. Thành phố từng bước tháo gỡ cơ chế vướng mắc trong các khu đất vàng “vây tôn”, trước mắt là đầu tư các công viên công cộng để phục vụ người dân đón Tết. Đây là tín hiệu rất ý nghĩa cả về chính trị lẫn xã hội, những việc làm “Ý Đảng - lòng dân”.

Nhưng để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, người đứng đầu chính quyền TP.HCM yêu cầu phải rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đáng chú ý là vấn đề kẹt xe - “nỗi ám ảnh” kéo dài của đô thị lớn nhất cả nước.

“Về kẹt xe, thành phố hứa với Trung ương đến năm 2035 cơ bản sẽ được giải tỏa. Ô nhiễm môi trường cũng như vậy. Còn ngập nước thì khó hơn nên chưa dám hứa”, ông Nguyễn Văn Được cho biết.

Bên cạnh hạ tầng, cải cách hành chính thời gian qua dù vẫn còn tình trạng nể nang, gây phiền hà ở một số nơi, nhưng cơ bản thành phố thực hiện tốt.

Theo ông Được, năm 2026 thành phố sẽ cải cách mạnh hơn công tác xúc tiến đầu tư để tăng hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa. Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ xúc tiến đầu tư thực chất, giảm chi phí, không phải bỏ tiền, đưa đoàn này đoàn kia ra nước ngoài để xúc tiến, mà chăm lo tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp mới là giải pháp xúc tiến đầu tư tốt nhất đang và sẽ thực hiện.

TP.HCM đã có một năm kinh tế tăng trưởng bền vững, với tổng thu ngân sách trên 800.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị mỗi tập thể, mỗi tổ chức, cá nhân cần nghiêm túc “tự soi, tự sửa, tự chỉnh đốn” để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố.

Đội ngũ cán bộ phải làm việc nhanh hơn nhưng trên cơ sở pháp luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

"Khi đi họp phải biết nội dung nào mình sẽ họp. Họp hành phải thực chất, phải giải quyết được vấn đề. Họp mà chỉ giao việc lòng vòng thì không thể chấp nhận. Sai do khách quan thì còn có thể xem xét, nhưng sai do chủ quan thì không ai cứu được”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Với mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026 cùng làn sóng đầu tư mới, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu Thành phố đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt đô thị.

Khi hạ tầng được hoàn thiện sẽ góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống, môi trường đầu tư. Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh việc di dời các khu công nghiệp ra khỏi khu vực nội đô, ưu tiên thu hút các ngành nghề ít thâm dụng lao động, ít sử dụng đất và thân thiện với môi trường.

Theo ông Được, tăng trưởng của TP.HCM sắp tới tập trung vào đầu tư công, huy động nguồn lực công - tư vào đầu tư công.

Chỉ tiêu huy động nguồn vốn xã hội đóng góp trong GRDP nhiệm kỳ này đặt ra 35 - 40% là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Mọi động lực cho thấy Thành phố đủ cơ sở để tăng trưởng GRDP năm 2026 sẽ trên 10% như Nghị quyết đặt ra.