TP.HCM chi hơn 22 nghìn tỷ đồng cải tạo các điểm đen kẹt xe, ngập nước

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X diễn ra ngày 14/11, các đại biểu thông qua đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ đi, qua 3 phường của Quận 4 cũ là Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

Dọc Kênh Tẻ sẽ được xây dựng công viên để phục vụ người dân.

Theo nghị quyết của HĐND Thành phố, đường Tôn Thất Thuyết sẽ được mở rộng lên 26m, tổng chiều dài khoảng 3.608m. Trong đó, đường Tôn Thất Thuyết được cải tạo và mở rộng dài 3.423m, xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu và đoạn đường quy hoạch số 1 dài 185m.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây công viên dọc kênh Tẻ kỳ vọng cải thiện giao thông, môi trường cho khu vực Quận 4 cũ.

Dự án cũng bao gồm xây dựng kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, cải tạo mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn, cải tạo hệ thống thoát nước, chiếu sáng và công viên cây xanh dọc kênh Tẻ.

Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ 2.203,535 tỷ đồng lên 5.554,478 tỷ đồng, điều chỉnh từ dự án từ nhóm B lên nhóm A. Như vậy, so với quy mô đầu tư ban đầu, dự án này đã đội vốn thêm hơn 3.400 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện mở rộng tuyến đường này được kéo dài đến năm 2029, bao gồm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2028; quyết toán năm 2029.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, giải quyết điểm đen kẹt xe này đã bất động suốt 10 năm qua. Trước đó, UBND Quận 4 cũ đã đề xuất điều chỉnh quy mô và tăng vốn lên hơn 5.600 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ rộng gấp gần 4 lần hiện nay và xây thêm cầu mới, công viên ven kênh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố thông qua 2 dự án cải tạo rạch, tổng kinh phí 17.000 tỷ đồng, với kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cho khu Nam TP.HCM hiện nay.

Theo đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Bà Lớn dài 7,4km, qua phường Bình Đông và xã Bình Hưng, có mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm 6.682 tỷ đồng, chi phí xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng.

Phương án đầu tư gồm nạo vét toàn tuyến; xây dựng 9,9 km kè bảo vệ bờ; mở mới tuyến đường rộng 12 - 18 m; xây cầu Bà Lớn 2 (rộng 40 m, dài 58 m) vượt Quốc lộ 50; cùng hệ thống hạ tầng gồm vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và bến lên xuống.

Nghị quyết yêu cầu thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029, đưa vào sử dụng năm 2030, góp phần tăng năng lực tiêu thoát nước cho lưu vực 920 ha, giảm ngập, chống sạt lở và chỉnh trang đô thị khu Nam.

Còn dự án nạo vét, cải tạo môi trường trục thoát nước rạch Ông Bé thuộc phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng, có tổng vốn hơn 7.785 tỷ đồng. Công trình bao gồm nạo vét 4,2 km rạch; xây kè dài 4,5 km; mở tuyến đường mới rộng 12 - 16 m, dài hơn 2,4 km; cùng hệ thống lan can, vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và bến lên xuống.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực 470 ha, cải thiện môi trường, tạo không gian sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu Nam.

Dự án này cũng yêu cầu triển khai từ 2026 đến 2029 và đưa vào sử dụng năm 2030.

Hiện TP.HCM còn 398 tuyến sông, kênh, rạch chưa được chỉnh trang, với khoảng 39.600 căn nhà cần di dời. Theo mục tiêu đến năm 2030, thành phố sẽ di dời 50% số nhà trên và ven kênh rạch, tương đương khoảng 20.000 căn, trong đó riêng khu vực quận 8 cũ chiếm hơn 15.000 căn.