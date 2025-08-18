  • Zalo

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.

Trước sự gia tăng của mua sắm trực tuyến, nhu cầu liên quan đến các dòng sản phẩm trên toàn cầu, Logistics trở thành ngành nghề mang lại nhiều cơ hội lớn với người học. Đồng thời, ngành học này đang dần chiếm vị trí quan trong trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Chi tiết mức học phí ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học năm 2025 cụ thể như sau:

STTTrườngHọc phí (triệu đồng/năm)
1Đại học Kinh tế Quốc dân18 - 25
2Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông29,6 - 37
3Đại học Xây dựng18,5
4Đại học Bách khoa Hà Nội64
5Đại học Ngoại thương49 - 51
6Học viện Tài chính50 - 55
7Học viện Ngân hàng28
8 Đại học Hàng hải16,4
9Học viện Nông nghiệp Việt Nam16
10Đại học Kinh tế TP.HCM39,97
11Đại học Công nghệ TP.HCM26
12Đại học Mở TP HCM27,5
13Đại học Phenikaa46,2
14Đại học FPT31,6
15Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM80
16Đại học Đại Nam29
17Đại học Đông Á25,44
18Đại học Ngân hàng TP.HCM23,2
19Đại học Cần Thơ25,4
20Đại học Gia Định20,7

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Lần lọc ảo cuối diễn ra vào chiều 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 1 nguyện vọng duy nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Kim Anh
