Diana triển khai 'Góc nữ sinh' tới 100 trường các xã biên giới

(VTC News) -

Ngày 19/10, tại trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội), Diana phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế tổ chức Lễ khởi động chương trình “Là Con gái thật tuyệt” niên khóa 2026-2027.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và học sinh thực hiện nghi thức bấm nút khởi động toàn quốc chương trình “Là con gái thật tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương” năm học 2026 - 2027.

Với mục tiêu nâng cao kiến thức về tuổi dậy thì và chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt cho nữ sinh trung học cơ sở, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai tại 20 tỉnh thành với hơn 120.000 nữ sinh thụ hưởng, hướng tới tạo thêm cơ hội tiếp cận kiến thức và mang lại hỗ trợ thiết thực cho nữ sinh, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Mang “Góc Nữ sinh” tới 100 trường nội trú, bán trú biên giới

Tại lễ khởi động, bà Trần Thị Bích Loan - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế - nhấn mạnh, ở tuổi dậy thì, các em nữ sinh trải qua nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý, cần được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, những vấn đề về sức khỏe sinh sản, vệ sinh kinh nguyệt đôi khi vẫn khiến các em e ngại, khó chia sẻ. Với nữ sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn, việc tiếp cận kiến thức, sản phẩm vệ sinh và điều kiện chăm sóc bản thân vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, sự quan tâm cần bắt đầu từ chính những nhu cầu hằng ngày, giúp các em hiểu cơ thể mình, biết tự chăm sóc và tự tin tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bà Trần Thị Bích Loan - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế giao lưu với nữ sinh.

Theo khảo sát do chương trình thực hiện với hơn 4.800 nữ sinh trung học cơ sở tham gia, kiến thức về sức khỏe kinh nguyệt và khả năng chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong trường học vẫn là những vấn đề cần được quan tâm.

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 32% nữ sinh hiểu đúng và đầy đủ về chu kỳ kinh nguyệt. Hơn 60% các em chỉ nhận diện qua hiện tượng vật lý thông thường mà chưa hiểu rõ đây là dấu hiệu cơ thể đã bắt đầu có khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, hơn 67% nữ sinh cho biết cảm thấy bất tiện khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ tại trường học. Khi chưa chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết, hơn 23% cho biết sử dụng giấy vệ sinh hoặc vải sạch để xử lý tình huống, trong khi 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà.

Những kết quả này cho thấy nhu cầu tăng cường giáo dục sức khỏe kinh nguyệt tuổi dậy thì, giúp nữ sinh hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể, biết cách chăm sóc bản thân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ là vô cùng cần thiết.

“Từ yêu cầu thực tiễn đó, Chương trình “Là con gái thật tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương” được triển khai nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản và vệ sinh kinh nguyệt cho nữ sinh; hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các em yên tâm học tập. Chương trình đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới trong trường học.

Lễ khởi động hôm nay đánh dấu việc triển khai “Góc Nữ sinh” giai đoạn I năm học 2026 - 2027 tại 100 trường nội trú, bán trú thuộc 100 xã biên giới đất liền, đồng thời hướng tới mở rộng mô hình tại các trường học khác trên cả nước. Thông qua việc bố trí “Góc Nữ sinh”, hỗ trợ sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt và tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn, chương trình giúp các em tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi, được giải đáp những băn khoăn và tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, cán bộ y tế học đường khi cần thiết” - bà Trần Thị Bích Loan khẳng định.

Hệ sinh thái giáo dục và hỗ trợ thiết thực ngay tại trường học

Tổng Giám đốc Diana Unicharm - ông Takahiro - phát biểu tại Lễ khởi động.

Chia sẻ về mục tiêu khởi động chương trình, ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm - cho biết:

“Với gần ba thập kỷ gắn bó với phụ nữ Việt Nam, Diana tin rằng mỗi bé gái đều có quyền được lớn lên trong sự thấu hiểu, an toàn và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Sự đồng hành của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em là động lực to lớn để chúng tôi đưa dự án vươn xa đến tận các điểm trường biên giới. Chúng tôi hy vọng nỗ lực này sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và mang lại hỗ trợ thiết thực cho các em nữ sinh tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, để khoảng cách địa lý không trở thành rào cản trên hành trình trưởng thành của các em.”

Để hiện thực hóa mục tiêu của chương trình, các hoạt động trọng điểm được triển khai theo hướng kết hợp giữa cung cấp kiến thức và hỗ trợ thực tế, phù hợp với nhu cầu của nữ sinh tại từng địa bàn.

“Góc Nữ Sinh” - Không gian hỗ trợ tại trường học

“Góc Nữ Sinh” cung cấp tài liệu về giáo dục giới tính ban hành bởi Bộ Y tế.

Được bố trí tại phòng y tế trường học, “Góc Nữ Sinh” cung cấp tài liệu về giáo dục giới tính ban hành bởi Bộ Y tế. Mô hình đồng thời hỗ trợ băng vệ sinh Diana trong các tình huống khẩn cấp, giúp nữ sinh chủ động hơn khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ, giảm bớt lo lắng và hạn chế gián đoạn việc học.

Chuyên đề giáo dục chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt phù hợp với lứa tuổi

Thông qua các buổi chia sẻ trực tiếp với sự tham gia của chuyên gia y tế hàng đầu cùng các nội dung giáo dục qua video, chương trình giúp nữ sinh tiếp cận kiến thức về những thay đổi ở tuổi dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt và cách chăm sóc vệ sinh cá nhân một cách khoa học, dễ hiểu.

Bác sĩ Hồ Mai Hoa trực tiếp trò chuyện, tháo gỡ những băn khoăn “khó nói” về sức khỏe sinh sản và những thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì cho các nữ sinh Trường THCS Hoàng Mai.

Nâng cao kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ phòng chống bạo lực học đường và xâm hại

Chương trình lồng ghép nội dung hướng dẫn nữ sinh nhận biết những tình huống cần được hỗ trợ, chủ động chia sẻ với người lớn đáng tin cậy và ghi nhớ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Qua đó, các em có thêm kiến thức và kỹ năng để tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp những tình huống liên quan đến bạo lực, xâm hại hoặc các nguy cơ đối với sự an toàn của bản thân.

Để tìm hiểu thêm về kiến thức chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt theo từng lứa đồng hành cùng nữ sinh, vui lòng truy cập: Góc con gái-nơi cung cấp những lời khuyên, và các mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.