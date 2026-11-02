Đi xe máy vào đường cấm, một phụ nữ bị ô tô tông tử vong ở Hải Phòng

(VTC News) -

Camera hành trình ghi lại từ xa vụ TNGT tại đường Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng)

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 7h25 ngày 2/11, tại đường Tân Vũ - Lạch Huyện, phường Hải An (Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, xe ô tô con BKS 15K-476.42 do anh Nguyễn H. H. (SN 1998, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm lái đã va chạm với xe máy BKS 16L8-50XX do bà Nguyễn Th. Th. (SN 1967, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) lái.

Cú tông mạnh khiến bà Th. tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ TNGT

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ TNGT nêu trên là do tài xế ô tô lái xe thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật trên đường. Còn bà Th. đi xe máy vào đường có biển cấm xe máy.