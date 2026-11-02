Nhắc tài xế đỗ xe ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa trúng mặt

(VTC News) -

Ngày 2/11, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã mời người đàn ông liên quan đến vụ xô xát tại một quán ăn trên địa bàn đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện trường sự việc

Trước đó, tối 1/11, mạng xã hội ở Nghệ An lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi chửi bới, ném đồ vật về phía nữ chủ quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, đoạn giao với quốc lộ 46, xã Hưng Nguyên.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông lái ô tô đến quán ăn và đỗ xe ngược chiều. Khi nữ chủ quán ra nhắc nhở, người này bất ngờ lớn tiếng chửi bới, đập tô hủ tiếu rồi ném vật dụng về phía người phụ nữ.

Anh V.T.P., chồng nạn nhân, cho biết sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 1/11. Thời điểm này, vợ anh phát hiện chiếc ô tô đỗ ngược chiều trước quán nên ra nhắc nhở. Tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành mà có hành vi gây hấn, sau đó dùng chìa khóa ô tô ném trúng mặt vợ phải nhập viện khâu 3 mũi.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội.

Hiện Công an xã Hưng Nguyên đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của người đàn ông để xử lý theo quy định pháp luật.

Lỗi đi ngược chiều là hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao, theo quy định hiện hành, hành vi đi ngược chiều sẽ bị xử phạt nghiêm, mức phạt người điều khiển ô tô đi ngược chiều như sau:

- Đi ngược chiều (Không gây tai nạn giao thông): Bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (điểm d Khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm (điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

- Đi ngược chiều (Gây tai nạn giao thông): Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng (điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

- Đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc: Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (điểm đ Khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).