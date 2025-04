Đi vào đường cấm ở Hải Phòng, 54 tài xế xe tải bị phạt 270 triệu đồng

(VTC News) -

Theo tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an Thành phố tại Hội nghị triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông và kế hoạch xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, từ ngày 9/4 đến 24/4, Tổ CSGT địa bàn huyện Tiên Lãng và Trạm CSGT Quang Trung tổ chức kiểm tra, xử lý phương tiện vào đường cấm thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng.

Từ 9-24/4, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phát hiện, xử lý 54 phương tiện vi phạm, phạt tiền 270 triệu đồng.

Quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường cấm, 2 tổ công tác phát hiện, xử lý 54 phương tiện vi phạm, phạt tiền theo lỗi 270 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 54 trường hợp.

Trong thời gian trên không xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường 354 qua địa bàn các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Cụ thể, trong 15 ngày thực hiện kế hoạch xử lý xe vào đường cấm 354 (qua huyện Tiên Lãng), Tổ CSGT địa bàn huyện Tiên Lãng phát hiện và xử lý 38 trường hợp vi phạm, phạt 190 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và trừ điểm 38 tài xế.

Trong thời gian thực hiện chiến dịch, không xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến 354 qua địa bàn huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo

Tại tuyến đường cấm 360 qua xã Quang Hưng, Trạm CSGT Quang Trung lập biên bản, xử lý 16 phương tiện, phạt theo lỗi 80 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, trừ điểm 16 tài xế.

Đây là chiến dịch nằm trong chương trình kế hoạch do Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phát động nhằm thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025.

Sáng 22/4, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đợt cao điểm diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 21/4 đến 20/5. Đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện thanh tra kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, cơi nới thùng xe, chở quá tải trọng, quá khổ, vi phạm tốc độ và vi phạm ở lứa tuổi học sinh, sinh viên…