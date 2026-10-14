Di tích 16 thanh niên xung phong hy sinh được tôn vinh kỷ lục Việt Nam

(VTC News) -

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với tổ chức Kỷ lục Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam) tổ chức Lễ đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong, tháng 9/1972” xã Trường Ninh (Quảng Trị).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bến phà II Long Đại là trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, nơi quân và dân ta kiên cường bám trụ, vượt qua mưa bom, bão đạn, bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Tháng 9/1972, tại nơi đây, trong những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội C130-D2-F571 (Đoàn 559 - Trường Sơn) đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong, tháng 9/1972”

“Các anh, các chị hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả ấy là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam. Là minh chứng cho ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Máu xương của các anh, các chị hòa vào đất mẹ, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng giá trị của hòa bình, khắc ghi công lao của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc…”, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị nói.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, từ giá trị lịch sử thiêng liêng đó, di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng quốc gia vào năm 2025.

Đặc biệt, biểu tượng bó lúa với 16 bông mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục tại di tích hôm nay góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc.