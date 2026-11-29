(VTC News) -

Lúc 15h ngày 29/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay (Quảng Trị) phối hợp với Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng di dời thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nằm lộ thiên tại điểm sạt lở thuộc Km9 (Quốc lộ 15D, thôn La Lay, xã La Lay).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vật thể được phát hiện là bom MK82, ký hiệu L500B, trọng lượng khoảng 250kg. Quả bom có dạng hình trụ, thân kim loại gỉ sét, một đầu bị biến dạng.

Lực lượng chức năng đang di dời quả bom đến vị trí an toàn. (Ảnh: A.Q)

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị trước đó, khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông. Ước lượng, khoảng 1.500m³ đất đá sạt xuống lòng đường.

Theo Bạn Chỉ huy Quân sự xã La Lay, trong quá trình khắc phục sự cố, lực lượng chức năng phát hiện vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực sạt lở.

Vật thể bằng kim loại, có hình trụ, đường kính ước tính khoảng 0,2m, dài khoảng 1,5m, bị rỉ sét và nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở. Vật thể được nghi là bom hoặc vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay yêu cầu tạm dừng thi công; đồng thời phối hợp với công an xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn La Lay tổ chức tiếp cận từ xa, cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cũng cắt cử lực lượng dân quân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an viên trực canh gác 24/24 giờ; tuyên truyền, cảnh báo, không để người dân và phương tiện đến gần khu vực này cho đến khi có phương án xử lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Sau khi di dời thành công quả bom, Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) bố trí máy móc, phương tiện và nhân lực tại hiện trường, phấn đấu thông tuyến trong tối 29/11.

Tuy nhiên, khu vực sạt lở hiện xuất hiện nhiều vết nứt, đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, máy móc, phương tiện chưa thể tiếp cận vị trí sạt lở để triển khai thi công.

Sạt lở làm khoảng 1.500m³ đất đá tràn xuống vùi lấp mặt đường Km9+400, Quốc lộ 15D.

Lực lượng chức năng đang tính toán phương án tổ chức thi công từ phía trên đỉnh ta luy xuống nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.

Quốc lộ 15D là tuyến độc đạo kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay. Sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Vào các ngày 13/11 và 25/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Mưa lớn khiến hơn 3.000m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng trên các tuyến Quốc lộ 15D, 12A, 12C và 9C.