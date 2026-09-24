Vincom Moonifest: Lên đồ nhập hội, rước đèn đón may mùa Trung thu

(VTC News) -

Từ diễu hành đèn lồng thỏ khổng lồ tại Vincom Mega Mall Royal City đến những đêm hội, trải nghiệm thời trang và cuộc hẹn “phá cỗ phá cách”, mùa trăng năm nay tại hệ thống Vincom toàn quốc có thêm nhiều cách để vui cùng nhau.

Không chỉ rước đèn, năm nay đến Vincom còn “rước may” về nhà

Trung thu này, chuyện đi đâu chơi không chỉ dừng ở câu hỏi “mặc gì, ăn gì”. Tại Vincom, khách tham quan còn có thể chọn một “vía may” cho riêng mình: bình an cho người thương, gặp đúng người hợp gu, ví luôn rủng rỉnh hay mọi kế hoạch đều hanh thông. Bốn nhân vật Thỏ Bình An, Thỏ Hợp Gu, Thỏ Rủng Rỉnh và Thỏ Hanh Thông trở thành những “sứ giả” mang lời chúc ấy vào mùa trăng năm nay.

Bộ tứ Thỏ Mãn Ý “phủ sóng” Vincom, mang sắc màu rực rỡ cho mùa Trung thu 2026.

Tâm điểm mở hội là “Đại hội Rước đèn đón may” ngày 25/9/2026 tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội), trước khi không khí Trung thu tiếp tục lan tỏa trên hệ thống Vincom toàn quốc.

Từ ban ngày, các gia đình có thể cùng trang trí Đèn Thỏ Mãn Ý, để trẻ nhỏ chinh phục chuỗi vận động “Thỏ Nhảy Đón Trăng” và lưu lại những khung hình tại “Khoảnh Khắc Mãn Ý”. Chiếc đèn tự tay hoàn thiện cũng trở thành “tấm vé nhập hội”, theo chân các em nhỏ bước vào cuộc vui buổi tối.

Những xe Đèn Thỏ Mãn Ý khổng lồ dẫn đầu đoàn rước xuyên trung tâm thương mại, trong khi các gia đình, trẻ nhỏ và khách tham dự cùng cầm đèn, nhập đoàn theo lời chúc mình yêu thích. Từ một chiếc đèn trên tay, dòng chảy ánh sáng nối nhau tạo nên một đoàn rước rực rỡ, đưa không khí Trung thu phủ khắp từng tầng, từng hành lang trung tâm thương mại.

“Thử thách đón trăng” biến Vincom Mega Mall Royal City thành sân chơi Trung thu khổng lồ cho cả gia đình.

Hành trình khép lại bằng “Phá Cỗ Mãn Ý”, nơi cả nhà cùng quây quần bên mâm cỗ và hòa mình trong âm nhạc, tiếng trống hội, sắc màu đèn lồng cùng những màn trình diễn rộn ràng.

Từ sân khấu đến các tuyến rước, cả trung tâm thương mại được nhuộm trong không khí hội trăng, để Trung thu không chỉ là một đêm ngắm trăng mà trở thành một cuộc vui chung, nơi mọi thế hệ cùng nhập hội và tận hưởng trọn vẹn sắc màu đoàn viên.

Hội trăng đủ “gu”: Truyền thống gặp hiện đại tại Vincom

Từ tâm điểm tại Vincom Mega Mall Royal City, không khí Trung thu tiếp tục lan rộng trên hệ thống Vincom với một tinh thần rất rõ: giữ chất truyền thống, nhưng kể bằng trải nghiệm mới.

Tại các Vincom Mega Mall, “Rước Trăng Mãn Ý” đưa cả gia đình đi qua một ngày hội từ sáng đến tối: workshop tự tay làm đèn, chuẩn bị mâm cỗ, rồi mang chính những thành phẩm ấy nhập đoàn rước khi đêm xuống. Tiếng lân, trống hội, sắc màu văn hóa Việt và chương trình nghệ thuật nối tiếp nhau, biến trung tâm thương mại thành một không gian lễ hội cộng đồng đúng nghĩa.

Photobooth đậm chất Trung thu tại Vincom Mega Mall Grand Park.

Trong khi đó, Vincom Center lại chọn một nhịp điệu thời thượng hơn với “Phá Cỗ Phá Cách”. Từ styling, makeup, check-in đến Moonlit Fashion Parade, nghi thức rước đèn được làm mới thành một “sàn diễn mùa trăng”, nơi khách tham dự không chỉ đứng xem mà còn có thể cầm đèn nhập đoàn cùng người mẫu.

Đặc biệt tại Vincom Center Đồng Khởi và Vincom Center Bà Triệu vào đúng ngày Trung Thu 25/9 sẽ diễn ra Coffee Truck và Đêm hội trình diễn thời trang Moonlit Runway mừng sinh nhật Zara 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Ở một sắc thái khác, Vincom Plaza Skylake đưa du khách trở về với những ký ức đêm Rằm quen thuộc qua đèn ông sao, trống lùng tung, lân rước đèn và đặc biệt là sân khấu thuỷ đình với màn múa rối nước của nghệ nhân Phan Thanh Liêm.

Giữa không gian hiện đại của Vincom, những chất liệu dân gian ấy không đứng riêng lẻ mà hòa vào nhịp vui mới, để trẻ nhỏ có thêm trải nghiệm, còn người lớn tìm lại một phần Trung thu tuổi thơ.

Vincom mang sân khấu thuỷ đình múa rối nước vào trong TTTM dịp Trung Thu.

Không khí lễ hội cũng lan tỏa tại nhiều Vincom Plaza trên cả nước, nơi tiếng trống hội, những màn múa lân, sân khấu âm nhạc và cuộc gặp gỡ cùng Chị Hằng - Chú Cuội nối tiếp nhau suốt đêm Rằm.

Các đoàn rước và diễu hành Trung thu xuyên trung tâm thương mại càng làm không gian thêm rộn ràng, “Rước đèn đón may” mang đến sắc màu tươi vui với múa lân và những tiết mục biểu diễn của các câu lạc bộ nhí địa phương.

Phá cỗ theo cách mới, vẫn trọn vị đoàn viên

Sau những vòng rước đèn, tiếng trống hội và các điểm check-in rực rỡ, Trung thu tại Vincom tiếp tục được nối dài bằng những cuộc hẹn mua sắm, ăn uống và vui chơi cùng người thân, bạn bè. Mùa trăng năm nay, hơn 2.900 gian hàng trên toàn hệ thống Vincom đồng loạt hưởng ứng với loạt ưu đãi, quà tặng và hoạt động theo mùa.

Những tên tuổi lớn như adidas, Nike, UNIQLO, Levi’s, Puma, Crocs, Skechers, Pandora, AAPE mang đến mức giảm đến 50%, quà tặng theo hóa đơn và nhiều lựa chọn từ các bộ sưu tập mới, thêm lý do để hội bạn “lên đồ” trước giờ nhập hội.

Không khí đoàn viên tiếp tục trên bàn ăn với Haidilao, Highlands Coffee, Phúc Long, WinMart, Jollibee, Lotteria, GoGi House, King BBQ, Kichi-Kichi, Dookki… cùng nhiều chương trình dành cho gia đình và nhóm bạn.

Từ GoGi House đi 4 tặng 1, King BBQ đi 4 tính 3, Kichi Express giá 279.000 đồng, bánh Trung thu MAMA HY từ 55.000 đồng/100g đến lồng đèn Sắc Sen của Highlands cho hóa đơn đủ điều kiện, mỗi cuộc hẹn đều có thêm một điểm nhấn.

Nhiều thương hiệu còn tạo trải nghiệm riêng như Highlands Coffee kết hợp Thiên Long Colokit với bộ “Tranh Tô Sắc Màu”, The Pizza Company và Lotteria tặng lồng đèn cho bé, hay Haidilao đưa mascot đến tận bàn trao quà Trung thu.

Cuộc vui còn được nối dài tại CGV, Lotte Cinema, Funny Kids, City Games, My Kingdom với combo xem phim, workshop làm lồng đèn và quà tặng cho khách hàng nhí. Từ một bữa ăn, buổi shopping đến giờ xem phim hay nhập đoàn rước đèn, Vincom tạo nên một hành trình Trung thu liền mạch cho nhiều thế hệ.

Không khí Trung Thu diễn ra sôi động tại các TTTM Vincom trên toàn quốc.

Với “Mùa Trung thu Mãn Ý”, Vincom không chỉ tạo thêm những điểm hẹn vui chơi trong dịp Rằm, mà còn kết nối các thế hệ qua một hành trình từ rước đèn, phá cỗ đến mua sắm, ẩm thực và giải trí. Trung thu này, mỗi cuộc hẹn tại Vincom là một cách để cả gia đình và hội bạn cùng gặp nhau, cùng nhập hội và mang về những trải nghiệm đáng nhớ.