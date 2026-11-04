Đến Phú Quốc mùa đẹp nhất, du khách 'ăn gì, chơi đâu' cho trọn vẹn?

(VTC News) -

Nắng đẹp Phú Quốc vẫy gọi

Từ tháng 11, trong khi nhiều nơi rục rịch đón cái lạnh đầu đông, đảo Ngọc lại chào đón du khách bằng nắng vàng chan hòa và nền nhiệt lý tưởng 25 - 30°C. Lịch trình khám phá Phú Quốc của nhiều đoàn khách cũng vì vậy mà xích lại gần hơn với thiên nhiên - “món quà trời ban” của hòn đảo lớn nhất Việt Nam.

Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh trở nên quyến rũ khi Phú Quốc bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Đặc biệt, từ nay đến hết năm, hai dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tết Dương lịch (1/1) sẽ mở ra cơ hội cho những chuyến du lịch ngắn ngày. Dù thời gian nghỉ không dài, du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của đảo Ngọc với lịch trình 24 giờ khám phá phía nam đảo Phú Quốc, từ biển xanh, cát trắng đến những show diễn nghệ thuật rực rỡ về đêm.

Mở đầu buổi sáng, thay vì vội vã bắt xe, cách lý tưởng nhất để cảm nhận Phú Quốc mùa đẹp nhất là đi bộ. Rảo bước thong dong trên những con đường lát gạch dưới tiết trời ôn hoà, ngắm nhìn bầu trời trong vắt và những căn nhà rực rỡ sắc màu Địa Trung Hải, du khách sẽ liên tục bắt gặp những “hidden gems” (viên ngọc ẩn).

Đó có thể là một đoạn bậc thang mở ra khoảng check-in đẹp mê ly, hay những bức họa graffiti tràn đầy cảm hứng nghệ thuật.

Tiệm bánh Eric Kayser mới đánh dấu mốc “sinh nhật” 1 tuổi tại Phú Quốc.

Ngay gần Quảng trường Ngọc Trai - Pearl Square, tiệm bánh Eric Kayser sẽ là điểm dừng mới cho bữa sáng chuẩn Pháp. Chiếc bánh croissant ở đây giữ nguyên dáng vẻ truyền thống nhưng khi thưởng thức, nhiều thực khách sẽ phải ngạc nhiên bởi lớp vỏ mỏng giòn rụm cùng hương thơm nhè nhẹ của bột mì lên men chậm trong 12 tiếng.

Chọn một chỗ ngồi ngoài trời, rời xa không gian máy lạnh để thưởng thức bánh Pháp và ngắm nhìn thị trấn chính sẽ là một liệu pháp để “chữa lành” tâm hồn.

Sau bữa sáng thư thái, du khách có thể đi cáp treo tới Hòn Thơm. 15 phút lướt đi trên hành trình vượt biển gần 8km trên tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới là một trải nghiệm “đáng giá từng đồng”. Bầu trời và mặt biển hòa cùng một bảng màu xanh ngát, xa xa là những đoàn thuyền đánh cá và các hòn đảo rợp bóng cây như những khu rừng nổi giữa đại dương.

Công viên nước Aquatopia tại Sun World Hon Thom quy tụ tới hơn 20 trò chơi hấp dẫn.

Cập bến Hòn Thơm cũng là lúc những niềm vui bùng nổ tại công viên nước Aquatopia thuộc Sun World Hon Thom. Với những du khách vừa rời xứ lạnh, cảm giác thỏa sức vui chơi tại công viên nước vào những tháng cuối năm quả thực là điều không tưởng.

Kế bên, Làng Exotica lại tiếp nối sự phấn khích khi sẵn sàng đón chào những trái tim mê phiêu lưu đến chinh phục “Mộc xà thịnh nộ” - siêu phẩm tàu lượn gỗ đầu tiên tại Việt Nam với 14 sườn dốc lắt léo cùng những vòng xoắn ốc ngoạn mục.

Chiều buông, từ Hòn Thơm trở về An Thới, du khách có thể thẳng tiến đến Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh theo đánh giá của Flynetwork (Canada).

Sóng biển êm, bờ cát trắng mịn và thoải, làn nước trong veo nhìn thấy cả những đàn cá nhỏ bơi lội dưới chân. Trực tiếp dạo bộ trên bãi cát mịn như kem rợp bóng dừa xanh, nhiều người mới thực sự hiểu được lý do tại sao Phú Quốc được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”.

Lời hồi đáp của hoàng hôn và pháo hoa

Đến Phú Quốc mà không ngắm hoàng hôn là một sự lãng phí lớn. Ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời đỏ rực chìm dần xuống biển ngay tại Cầu Hôn là một món quà tráng lệ của thiên nhiên. Dù là du khách đến từ quốc gia nào, dù ở bất cứ độ tuổi hay giới tính nào, như một phản xạ tự nhiên, du khách sẽ bất giác giơ máy để ghi lại khung cảnh tráng lệ này.

Sun Bavaria GastroPub là địa điểm lý tưởng nhất để thưởng thức siêu phẩm Symphony of the Sea mùa 3.

Khép lại khoảnh khắc hoàng hôn, du khách có thể thưởng thức gần 100 món buffet tại Sun Bavaria GastroPub - nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới được kỷ lục Guinness ghi nhận. Khi bia tươi được rót và các món ăn hấp dẫn vừa đưa lên bàn, du khách sẽ chứng kiến một bất ngờ mới với show diễn Symphony of the Sea mùa 3.

Vượt xa mọi hình ảnh từng “gây bão” trên mạng xã hội, mùa 3 dự kiến trở lại sẽ trở lại vào 20/11 năm nay và tráng lệ hơn bao giờ hết khi quy tụ lượng pháo hoa gấp ba lần mùa trước.

Trên đại sân khấu mặt biển rộng 56.000m², màn trình diễn đỉnh cao của 12 nghệ sĩ Jetski và 8 nghệ sĩ Flyboard sẽ cùng viết nên “chữ ký thị giác” biểu tượng của Phú Quốc - điều từng khiến tạp chí Travel + Leisure phải tốn không ít bút mực ngợi khen.

Kiss of the Sea chuẩn bị “lột xác” vào cuối năm nay.

Rời nhà hàng, không gian nghệ thuật lại tiếp tục gọi tên Kiss of the Sea với những màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn. Tại đây, màn chiếu nước 1.000m² lớn bậc nhất hành tinh sẽ vừa là nơi quy tụ màn trình diễn sống động của hơn 60 nghệ sĩ đa quốc gia, vừa tái hiện những thước phim nhuốm màu huyền ảo.

Hành trình khám phá khép lại đầy ngọt ngào khi du khách dạo bộ tại chợ đêm Vui Fest. Bước vào đây, mọi lời review về một Phú Quốc đắt đỏ hoàn toàn tan biến trước không gian gần gũi cùng mức giá hợp lý.

Ngay vào mùa cao điểm, một cốc sinh tố bơ đầy ụ thơm ngon chỉ 35.000 đồng, hay một trái dừa tươi mát lạnh cũng chỉ 30.000 đồng. Một cái kết đơn giản nhưng trọn vẹn, khép lại một ngày du lịch đầy thú vị và đong đầy cảm xúc tại đảo Ngọc.